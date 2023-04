À l'Ehpad du Loroux-Bottereau, "environ 10% des effectifs sont vacants"

"Il manque environ 10% du personnel" annonce d'emblée Stéphanie Gaston, la directrice des ressources humaines du Centre hospitalier Sèvres et Loire dont dépend l'Ehpad "les jardins de Botterel", installé dans un bâtiment flambant neuf, sorti de terre en 2019, sur la commune du Loroux-Bottereau. Pour recruter dans une centaine d'établissements de Loire-Atlantique, le Conseil départemental organise des portes-ouvertes jusqu'à la fin de la semaine.

L'établissement du Loroux-Bottereau compte 107 lits et emploie environ 70 personnes quand il en faudrait au moins 80 pour fonctionner plus sereinement. "Nous recherchons deux ou trois aides-soignants de jour, un aide-soignant de nuit, quatre agents de soins chargés des soins de toilette, d'hygiène et de confort ainsi que de l'accompagnement des résidents, mais aussi quatre personnes pour l'hôtellerie, c'est-à-dire le service des repas en chambre ou en salle et le ménage", explique-t-elle.

"Les métiers de l'humain n'attirent plus" - Stéphanie Gaston DRH

"Depuis plusieurs années, on a une perte de sens et de motivation" explique Stéphanie Gaston. "Ça s'est accentué avec le Covid, mais on le sentait déjà depuis quelques années. En observant la pyramide des ages de nos personnels, on savait qu'il y avait des départs à la retraite qui arrivaient et pas suffisamment de jeunes en formation derrière". La DRH insiste également sur le changement de mentalité dans le rapport au travail des jeunes générations. "Les gens ne veulent plus forcément travailler tôt le matin, tard le soir, les week-end et puis l'humain n'est plus en vogue en ce moment, les métiers de l'humain n'attirent plus" regrette-t-elle.

Un sentiment partagé par Paul Marcon-Labbé, infirmier, cadre de santé dans l'établissement. "C'est sûr que les contraintes de nos métiers, notamment les horaires et les week-ends constituent des freins, mais nous y travaillons, en essayant d'améliorer au mieux la planification des personnels, de limiter le plus possible les changements de rythmes" explique-t-il.

Il reste pourtant encore des vocations et heureusement ! Au sein de cet établissement, nous rencontrons Natacha. Après 30 ans comme serveuse dans plusieurs restaurants, elle a changé de métier. "Au moment du confinement et de la fermeture des restaurants, je ne voulais pas rester chez moi, j'ai donc candidaté pour travailler au centre hospitalier, d'abord sur le site de Vertou puis sur celui du Loroux-Bottereau" raconte-t-elle. Natacha a été embauchée pour servir des repas en salle et dans les chambres, "mais très vite, on m'a proposé une immersion dans le service des agents de soins (hygiène, soins de confort, accompagnement dans le quotidien, les animations). Natacha confie être "encore plus épanouie au contact des résidents".

"Les faire chanter, les voir sourire, les sentir plus heureux, c'est notre récompense"- Natacha, agent de soins.

"On reçoit plus que ce qu'on leur donne, les faire chanter, les voir sourire, les sentir plus heureux, c'est notre récompense" confie celle qui ne compte pas en rester là. "Nous avons la chance dans le milieu hospitalier de pouvoir suivre des formations et évoluer professionnellement. Natacha partira en effet dans quelques mois suivre une formation pour devenir aide-soignante.

"Le personnel est formidable" - Louis, un résident

"Le personnel est formidable, il y a une bonne ambiance, on se chambre, on se fait des blagues, mais c'est toujours gentil" raconte de son côté Louis, un résident, octogénaire, arrivé dans l'établissement il y a un an et demi. "Je suis un bavard donc je les embête, ils me taquinent, c'est bien, mais ils auraient bien besoin de personnels supplémentaires ! Ils courent partout pour nous, ils sont en excès de vitesse dans les couloirs". Où quand l'humour permet aussi de passer un message.

