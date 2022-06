À l'Ehpad Saint-Joseph, à Château-Gontier, des résidents témoignent sur la guerre d'Algérie

À Château-Gontier-sur-Mayenne, l'Ehpad Saint-Joseph organise depuis fin avril des moments d'échanges entre résidents sur la guerre l'Algérie. Chaque mois, une vingtaine de résidents, ainsi que des proches et des compagnes de ces anciens enrôlés, se retrouvent pour évoquer leurs souvenirs. Un travail de mémoire initié par la psychologue de l'établissement, Sylvine Buron. "J'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs résidents qui ont vécu la guerre d'Algérie et pour lesquels il y avait un réel traumatisme. Ils ne pouvaient pas en parler, ils en parlaient à demi-mots en faisant des détours."

"On se demande ce qu'on est allés faire là-bas."

En 2019, la psychologue a été contacté par l'association Lilavie, qui travaille sur la transmission sur la guerre d'Algérie. "On a repéré quels résidents étaient concernés, quels résidents avaient fait leur services militaire en Algérie, explique la psychologue. L'objectif c'est d'élaborer un témoignage et de laisse une trace."

Accompagnés d'animatrices et deux psychologues, les résidents évoquent les traumatismes de la guerre. L'objectif est de libérer la parole au fur et à mesure. Daniel 83 ans, se souvient. Il est parti à 20 ans. "On se demande ce qu'on est allés faire là-bas. On sait ce qu'on a fait, on dit ce qu'on sait là-dessus. On a ça en mémoire, on amorce le problème pour en parler davantage", explique le résident. "J'ai eu 22 jours de permission au bout de 15 mois, et puis j'y suis retourné pour un an, ça a été dur." À la fin d'une séance, Cécile animatrice est étonnée. "On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait déjà des témoignages si tôt, c'est plutôt une bonne chose". Ces moments d'échanges vont durer jusqu'à la fin de l'année et devraient aboutir à un recueil de parole.