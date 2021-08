À l’Espace Mayenne, le public au rendez-vous pour la victoire des volleyeuses françaises

C’est le premier gros événement organisé à l’Espace Mayenne à Laval : le match amical de l’équipe de France féminine de volley s’est déroulé devant plus de 1.200 personnes ce samedi soir. Une première d’autant plus savoureuse qu’elle s’est conclue par une victoire française.

Le public a répondu présent, fan de volley-ball ou non. Pour le match amical des Bleues contre la Suède ce samedi soir, à l’Espace Mayenne, de nombreux Mayennais ont fait le déplacement pour découvrir la salle. Un succès renforcé par la victoire des françaises, 3 sets à 1.

"Pendant La Marseillaise, j’avais la chair de poule", lance Aline. Dans toute la salle, l’hymne national résonne fort, tout comme le chant des supporters. Avec 1.269 spectateurs, sur 3.000 places prévues en configuration volley, les seuls gradins vides sont ceux situés en hauteur. Le public a su donner toute sa force aux joueuses pendant la rencontre. "On ne s'attendait pas à avoir autant de monde, certains étaient là une heure avant le début du match", lance Amandine Giardino, au poste de libéro, en défense.

Le parquet a été revêtu du drapeau tricolore spécialement pour le match © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Une salle qui fait le bonheur des Mayennais

Dans le public, quelques passionnés de sport comme Aline et Frédéric : leur fille aînée, elle-même volleyeuse, est ramasseuse de balles sur tous les matchs de l’équipe de France pendant 10 jours. "C’est vraiment chouette d’avoir une salle comme ça à Laval ! Ça va permettre de promouvoir le sport auprès des jeunes", estime Aline. "On entend super bien, _c'est parfait, il y a une belle acoustique_", ajoute Frédéric, qui se projette déjà pour de futurs concerts.

Flavie et sa famille, pourtant pas accros au volley, se sont époumonés tout au long du match © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Je n'avais jamais vu de match de volley et je ne connaissait pas la salle donc c'était intéressant de venir, lance Flavie, brandissant un drapeau tricolore tout au long du match. _En plus on a gagné aux JO avec les garçons, ça joue aussi_." "C'est un événement pour la ville, c'est un bon moment qu'on passe, lance Jean-Guénaël, dont plusieurs proches sont bénévoles à l'ASPTT sur la soirée. On a une super structure, une configuration hyper agréable pour regarder un match de haut niveau."

Constat partagé par les Bleues : "on a l'habitude de jouer parfois dans des gymnases un peu pourris... Très honnêtement, on pensait que ce serait le cas ! plaisante l'attaquante Lucille Gicquel. _On ne s'attendait pas à une salle comme ça, elle est magnifique_, et c'est un honneur car on fait un peu l'inauguration."