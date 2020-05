Au sud-est de la Mayenne, les P'tits Patelins Solidaires confectionnent et livrent des masques à domicile

L'association Les P'tits Patelins Solidaires qui organise d'habitude des trocs sur le pays de Meslay-Grez dans le sud-est de la Mayenne, a déjà réalisé plus de 200 masques de protection.

Une vingtaine de personnes, des membres de l'association et des bénévoles se sont mis à la production de masques depuis fin mars, pour répondre aux besoins des habitants de Meslay-du-Maine et des alentours, en cette période de crise sanitaire.

C'est une véritable chaîne de solidarité qui s'est mise en route, de la confection à la livraison. Une bénévole récupère d'abord le coton, les élastiques donnés par des habitants. Elle les amène directement chez la quinzaine de couturières, très occupée en ce moment.

"Elles font les masques avec une machine à coudre ou à la main. Il y a toute une technique de pliage, de couture donc cela demande du temps, entre une demi-heure et une heure pour un masque", explique Justine Monfort de l'association.

Cela correspond à quasiment 200 heures de travail car plus de 200 masques ont déjà été réalisés. Il faut ensuite laver les masques. Catherine Lefèvre s'en charge toute seule mais heureusement, elle a reçu un coup de pouce. L'Espace Meslinois à Meslay-du-Maine prête le lave-linge et le sèche-linge de la cantine à l'association.

Catherine range ensuite deux masques dans chaque sachet, toujours avec une notice pour bien les porter. Elle part les livrer en voiture, elle les dépose dans les boîtes aux lettres des personnes qui ont un besoin assez urgent :

On a majoritairement des personnes âgées, fragiles, on a aussi l'ADMR, l'Antenne Solidarité et nous allons avoir maisons de retraite et EHPAD