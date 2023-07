À l'handiplage de Cannes, des sorties en paddle gratuites pour les personnes en situation de handicap

Une nouvelle activité voit le jour sur l'handiplage de Cannes à Bijou plage : le paddle. Depuis le 6 juillet, la mairie de Cannes et l'association "Eau delà du paddle" proposent des sorties gratuites en paddle aux personnes en situation de handicap.

Deux paddles adaptés de flotteurs sont équipés pour pouvoir installer des fauteuils. Ils permettent ainsi à tous de pouvoir découvrir ce sport nautique. Pascale Mahé est présidente et fondatrice de l'association "Au delà du paddle", association créée en 2019 pour imaginer des journées inclusives en paddle. "Ces paddle sont fabriqués au Québec, ils ont des flotteur à l'avant et à l'arrière, sont très larges et ont des encoches pour pouvoir mettre des fauteuils. C'est très stable, on part à deux, et les personnes sont en totale sécurité".

Des sorties d'une demi heures sont proposées tous les jeudis cet été. © Radio France - Aude Lambert

Le paddle, c'est un sport accessible à tous. "Il n'y a pas besoin de savoir faire du paddle. On monte à deux, ils peuvent monter avec un membre de leur famille, avec un accompagnateur, avec moi. On peut ramer, on peut contempler... l'idée c'est vraiment de faire découvrir et de sortir de leur zone de confort." Pascale Mahé explique que ce sport est accessible à tous les handicaps. Thierry a testé pour la première fois. "Je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai eu un AVC et un accident de la route donc je perds l'équilibre parfois mais j'ai toujours aimé l'eau. J'ai ramé là, c'est physique mais c'est tout bonus."

Sur l'eau tous les sens sont décuplés, une expérience sensorielle en toute sécurité. "Le handicap laisse peu de place au rêve, et le paddle le permet, c'est vraiment accessible", explique Pascale Mahé.

Les sorties d'une demi heure sont gratuites et organisées tous les jeudis jusqu'à fin août. Il faut réserver un créneau sur le site de l'handiplage de Cannes, à Bijou plage.