À l'hippodrome de Vire, on ouvre les portes du monde équestre à ceux qui ne peuvent pas se lancer seul

"Quand on commence dans le métier, c'est beaucoup plus compliqué surtout si on ne vient pas d'une structure ou d'une famille déjà bien implantée dans le milieu." À force de côtoyer le monde équestre, Guy Jean, président de l'hippodrome de Vire, s'est interrogé sur ses limites. Il a vu des jeunes entraîneurs essayer, échouer et arrêter.

"Le monde du cheval, ce n'est pas que des grands noms ou des grandes structures. Il y a aussi tous ceux pour qui c'est dur, même dans la région du cheval", assure Guy Jean.

Alors, en partenariat avec le Conseil des chevaux de Normandie, il a lancé une structure inédite dans le Calvados. Une pépinière pour des entraîneurs de trotteurs qui veulent se lancer dans l'activité. "On leur met à disposition une écurie avec quatorze boxes, un paddock, une sellerie...", explique le responsable de l'hippodrome.

Un tremplin vers l'installation

En plus de la location à un prix restreint - 1 000 euros par mois - des infrastructures de l'hippodrome, la pépinière, avec l'aide de ses partenaires (la Safer, le Crédit Agricole, Equicer) souhaite guider ces entraîneurs dans la création de leur propre structure.

"Ils vont rester trois ans chez nous. Comme ça, quand ils se réveillent le matin, ils n'ont rien d'autre à penser que de s'occuper de leurs chevaux. Pas de problèmes financiers. Pas d'endettement", confie Guy Jean.

Trois ans, c'est le temps nécessaire pour commencer à se faire un nom dans le milieu, à gagner des clients et à tester sa qualité de professionnel de l'entraînement équestre. Le dispositif est ouvert aux titulaires d'une licence d'entraîneur public. "Les candidatures sont ouvertes. Les dossiers seront traités courant octobre. Le but est de sélectionner les bonnes personnes à aider en fin d'année", détaille le président de l'hippodrome.