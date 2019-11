A l'hôpital d'Albertville, les femmes victimes de violences peuvent déposer plainte facilement

Une convention a été signée lundi matin entre différents partenaires : police, gendarmerie, justice, centre hospitalier. L'objectif est de recueillir la parole des femmes victimes et de leur permettre de faire un dépôt de plainte, au sein même de l’hôpital.

En Savoie, environ 600 faits de violences conjugales sont constatés par les forces de l'ordre chaque année. Mais on estime que seulement 10 à 20% des faits de violences conjugales font l'objet d'un dépôt de plainteLa lutte contre les violences faites aux femmes se traduit de façon très concrète en Savoie. A Albertville par exemple, les femmes peuvent désormais faire un dépôt de plainte simplifié à l'hôpital. Une convention a été signée lundi matin. Une convention comme un engagement entre l'hôpital, la police et la gendarmerie mais aussi avec la procureur de la république pour plus d'efficacité auprès des victimes. Tous ces partenaires sont conscients de passer à côté de nombreuses situations dramatiques mais ça avance.

On est sur le bon chemin, il y a 10 ans on ne connaissait pas le mécanisme psychologique d’une femme victime de violence – Leatitia Philippon, directrice départementale de la sécurité publique

Mieux recueillir la parole des victimes c'est être là, au bon moment, au bon endroit. Être là à l'hôpital par exemple « aux urgences on repère des signes, des coups, des fractures, puis la parole se libère entre la victime et le soignant précise le directeur général de l’établissement Florent Chambaz. Avec cette convention, on concrétise les choses

A l’hôpital nous avons un bureau pour ces victimes et un formulaire simplifié pour le dépôt de plainte. Par ailleurs les soignants sont formés pour recueillir la parole des victimes - le Directeur Général de l'établissement Florent Chambaz

Une convention pour l'accueil et la prise de plainte des victimes au centre hospitalier Albertville Moutiers

