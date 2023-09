À l'hôpital d'Orléans, la Maison des Femmes cherche des financements pour ouvrir deux nouveaux pôles

Depuis la fin d'année 2021, la Maison des Femmes reçoit des femmes victimes de violences conjugales pour les consulter leur apporter un soutien psychologique et les aider dans leurs démarches administratives. Les demandes de consultations sont de plus en plus grandes "En 2022, nous avions réalisés 537 consultations. Nous avons déjà largement dépassé ce nombre et en ce qui concerne le suivi psychologique, ça a même triplé." explique Mélanie Aimé, médecin légiste et coordinatrice de la Maison des Femmes.

Sur les murs de la salle d'attente, un "violentomètre" est placardé sur les murs, c'est une échelle qui classe les types de violences. Plus les faits sont graves, plus l'échelle vire au rouge. Pour certaines patientes, c'est le début d'une prise de conscience : "Certaines me disent qu'elles ne se rendaient pas compte que c'était de la violence mais elles ont accepté tout ça. Certaines me disent que pour avoir la paix, elle ont accepté des rapports. Une patiente qui a subi des rapports qu'elle ne souhaitait pas, elle est en zone rouge, elle est en danger." raconte Laëtitia Saïl, assistante sociale à la Maison des Femmes

Et lors des consultations toutes les violences doivent être entendues, quelles soient physiques, sexuelles ou psychologiques : "Parfois certaines patientes nous disent qu'elles n'ont jamais été frappées mais par contre, avoir été rabaissée et insultée pendant des années, c'est de la violence psychologique. Les mots blessent." explique Laëtitia Saïl. "Il y a aussi toutes les violences qui entraînent dans la relation d'emprise, de coercition. Si la patiente n'a pas le droit d'avoir une carte bleue, si elle n'a pas le droit de sortir sans l'autorisation de son mari."

Le "violentomètre", visible sur les murs de l'unité dédiée aux violences faites aux femmes à l'hôpital d'Orléans © Radio France - Antoine Vandendrische

Depuis deux ans, la Maison des Femmes est devenue un lieu incontournable de l'hôpital d'Orléans et l'équipe, composée de sept personnes (une médecin légiste, des psychologues, des assistantes sociales et une secrétaire médicale) veut se développer l'année prochaine "Nous voulons ouvrir deux nouveaux pôles, un pôle dédiée à la prévention et à la santé sexuelle, et un autre, pour aider les femmes qui ont subi des mutilations sexuelles." indique Mélanie Aimé.

Pour se développer, la Maison des Femmes a besoin de trouver des financements

Le projet d'ouvrir un pôle pour aider les femmes qui ont subi des mutilations sexuelles est capital pour Marie-Laure Deroche, sage-femme à la maternité de l'hôpital : "Tous les jours, nous croisons des femmes victimes de mutilation sexuelles, elles sont plus ou moins symptomatiques, plus ou moins marquées mais c'est tous les jours." déplore-t-elle. "Il y a des femmes qui ne le savent pas parce que le traumatisme a été trop important et parfois c'est délicat d'en parler quand elles viennent à la maternité. Il faudrait réussir à dépister et surtout proposer une prise en charge. Le but ce serait de pouvoir les accueillir à la Maison des Femmes, pour les suivre à plus long terme, les prendre en charge au niveau psychologique, corporel et peut-être même les orienter vers une chirurgie si c'est leur souhait."

Au sein des locaux de la Maison des Femmes, les patientes peuvent s'entretenir avec une médecin légiste, des psychologues et des assistantes sociales. © Radio France - Antoine Vandendrische

Pour mettre ce pôle en place, la Maison des Femmes a besoin de recruter une sage-femme ainsi qu'une aide soignante. L'unité veut aussi créer un lieu unique pour toutes les femmes. "Pour cela, nous avons un besoin de financement, une collecte de dons va démarrer dans les prochains jours et en début d'année prochaine, il y aura une soirée de levée de dons. Nous cherchons des partenaires" indique Laëtitia Saïl. L'association espère compter sur le soutien de ses parrains, parmi-eux le chanteur Matthieu Chedid et l'actrice Laure Calamy