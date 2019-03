A l'hôpital d'Orléans : le dépistage du cancer du sein se fait désormais en 3 D

Orléans, France

Depuis décembre dernier, les femmes qui viennent faire un dépistage du cancer du sein à l'hôpital d'Orléans passent sur une toute nouvelle machine : un mammographe équipé de tomosynthèse. Cette innovation technique, assez récente, permet d'avoir des images numériques du sein en 3D, 3 Dimensions. " Pour la patiente, ça ne change rien lors de l'examen" explique le Docteur Claire Ceccaldi, gynécologue/ostétricien à l'hôpital d'Orléans. " C'est en fait l'appareil qui tourne autour de son sein pour avoir une vision tridimensionnelle"

Une détection plus précoce et plus précise des tumeurs

Pour le Docteur Ceccaldi, cette nouvelle machine est surtout une avancée majeure pour la détection des cancers : " Selon certaines études, il y a un taux de 43% d'amélioration du dépistage avec une meilleure détection des cancers de petite taille et des _lésions occultes sur les seins denses._" Le diagnostic en 3D permet aussi de savoir très vite si une lésion est maligne ou pas. " On peut dire très vite ce qu'il en est à la patiente et ça évite un nombre de biopsies inutiles".

Un millier de femmes déjà dépistées avec le nouvel outil

Désormais, au centre de sénologie du CHRO, toutes les mammographies se font avec cette machine en 3D. "On veut donner la même chance à toutes les patientes" expliquent les médecins et manipulateurs. Depuis décembre, un millier de femmes a pu en bénéficier. La nouvelle machine a coûté 285.000 euros dont une partie a été financée par La Ligue contre le Cancer.