A l'hôpital d'Orléans, les urgences manquent tellement de médecins qu'elles ferment l'accueil des patients

C'est un épisode de plus dans la crise que connait le service des urgences de l'hôpital d'Orléans depuis un an et demi maintenant. En manque de médecins urgentistes pour assurer la prise en charge des patients, elles ferment leur accueil du public et renvoie les cas non urgents vers la médecine de ville ou les maisons médicales de la métropole d'Orléans. Et en cas de doute, il faut appeler le 15, le service de régulation du Samu.

Selon nos informations, il manque actuellement au moins 14 médecins urgentistes dans le service pour assurer la continuité de l'accueil des patients. Des médecins d'autres services de l'hôpital d'Orléans sont appelés régulièrement depuis le début de la semaine, pour prêter main forte à leurs collègues et par exemple rédiger les ordonnances des patients.

"Le système de santé est en train de s'effondrer"

La consigne est donc donnée, en cas de besoin, de ne pas se présenter à l'accueil du service, seules les urgences vitales seront accueillies. En cas de besoin il faut se tourner vers un médecin généraliste, le service "accueil premiers soins de la clinique de l'Archette à Olivet, ou bien les permanences de soins non programmées des différentes CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) de la métropole d'Orléans.

Ce qui inquiète Nesrine Nabli, la cheffe du service des urgences de l'hôpital d'Orléans, c'est que la situation ne semble pas devoir s'améliorer et que les perspectives sont même alarmantes : "il va y avoir encore des départs, des congés maternité, notamment". Pour elle "il faut absolument retrouver une dynamique positive, et redevenir attractif. Mais le problème existe partout, et on voit bien que le système de santé est en train de s'effondrer, en commençant par les urgences".