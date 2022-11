A l'hôpital d'Orléans, les urgences une nouvelle fois saturées, le personnel décide d'un droit de retrait

C'est malheureusement l'histoire qui se répète aux urgences du CHRO. Ce lundi après-midi, avant leur prise de service, les personnels ont déclenché un droit de retrait pour dénoncer une situation de suractivité. 64 patients étaient en attente aux urgences alors que le service ne peut, théoriquement, en accueillir que 45. "C'est la sécurité des soignants et des patients qui est en jeu" explique le syndicat Sud Santé.

Le service des urgences de nouveau fermé

Conséquence de ce droit de retrait, le service des urgences a temporairement fermé ses portes ce lundi après-midi. Une délégation a demandé un rendez-vous avec la direction. "On n'avance pas. On a déjà déclenché une alerte en CHSCT, il faut maintenant du concret pour ces personnels en souffrance" explique Grégory Guinet, le délégué Sud à l'hôpital.

Des tensions aussi à Oréliance

Depuis quelques jours, la situation se tend également chez Oréliance à Saran. L'accueil des urgences fonctionne toujours mais les 96 lits de médecine sont tous occupés. "On prend toujours les urgences vitales, cardiologiques et les urgences SOS Mains. Mais on est aussi contraint par ces problèmes d'hospitalisation confie Stéphane Tulipani, le président du groupe Oréliance. Quand ça ferme à la Source, on subit nous aussi les contrecoups".