A l'hôpital de Bergerac, "seulement une dizaine" d'agents sur 850 refusent d'être vaccinés

94% des agents de l'hôpital Samuel Pozzi de Bergerac sont vaccinés contre le coronavirus, selon le directeur par intérim de l'hôpital. Seulement dix agents ont décidé de ne pas se faire vacciner et risquent une suspension à partir de ce mercredi.

La quasi-totalité des agents de l'hôpital de Bergerac sont vaccinés ce mercredi matin, alors que l'obligation de vaccination entre en vigueur à l'hôpital pour venir travailler et même toucher son salaire. Anthony Boukoucha, directeur par intérim de l'hôpital Samuel Pozzi, assure que sur 850 agents au total, soignants et personnel administratif compris, "94% de vaccinés". Il était l'invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce mercredi matin.

830 agents vaccinés sur 850

830 agents ont leur première dose au moins, dont 811 ont déjà un schéma vaccinal complet : "C'est très au-dessus de la moyenne nationale". Il reste 5% d'agents qui ont eu le coronavirus dans les six dernier mois ou qui ont une contre-indication médicale. Ils peuvent continuer à venir travailler. "Si l'on compte les gens qui ne souhaitent pas se soumettre à cette obligation et que nous seront être amenés à suspendre, ça ne concerne que 1,13% des agents", soit 10 personnes.

"Chacun a ses raisons et je ne vais pas les commenter. Il y a le rapport au vaccin, ou une expérience personnelle qui fait que certains de nos personnels disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner quoi qu'il arrive", explique Anthony Boukoucha. Il attend de voir combien ne seront réellement pas vaccinés ce mercredi matin, avant de prononcer la suspension des soignants.

Des agents qui vont "manquer" à l'hôpital

"Nous attendons la réalité de la photographie à ce matin, parce que c'était 19 personnes lundi, et ça a déjà évolué. Nous attendons de voir combien de suspensions nous sommes amenés à prendre. Mais oui, ils sont suspendus" jusqu'à ce qu'ils soient vaccinés. "Ca pose des difficultés. Dans tous les services nous sommes mobilisés depuis un an et demi. Oui, ça va manquer. Pour l'aménagement des plannings, pour les heures supplémentaires, pour offrir des soins à la population".