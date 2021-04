A l'hôpital de Chambéry, la situation est "plus que préoccupante"

Fermeture des écoles, télétravail systématique, sorties limitées à 10 kilomètres, ouverture de nouveaux lits de réanimation... Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces mercredi soir pour freiner le pic épidémique. Est-ce que ces mesures seront suffisantes ?

Olivier Rougeaux est infectiologue au Centre Hospitalier de Chambéry, où la situation est "plus que préoccupante" avec 26 personnes en réanimation ce mercredi.

France Bleu Pays de Savoie - En tant qu'infectiologue, est-ce que vous trouvez que la fermeture des établissements scolaires est une bonne solution ?

Olivier Rougeaux - Oui, il fallait réagir. Notre situation en Savoie est inquiétante, on a connu une très forte deuxième vague et on ne voudrait pas connaître une forte troisième. Il fallait des mesures fortes qui aient une efficacité équivalente à un confinement. Le taux de reproduction de la maladie est actuellement de 1,2, c'est-à-dire que 10 personnes en contaminent 12. Il fallait absolument réagir face à cette progression active de la maladie.

Au-delà des établissements scolaires, l'ensemble de ces mesures vous paraissent suffisantes ?

Tout va dépendre de la manière dont les gens les appliquent. Il faut que les gens se responsabilisent. A l'hôpital de Chambéry, on est dans une situation plus que préoccupante : on avait 14 malades en réanimation il y a une semaine, mercredi soir on en avait 26. En une semaine on a quasiment doublé par deux le nombre de malades en réanimation. Les derniers confinements nous l'ont montré, on sait que les mesures mises en place dès maintenant ne seront efficaces que dans 15 jours. J'espère de tout cœur que ça sera suffisant.

Emmanuel Macron a annoncé mobiliser la réserve sanitaire pour ouvrir de nouveaux lits de réanimation, on va passer de 7.000 à 10.000 sur l'ensemble de la France. Est-ce que ça peut être fait rapidement à l'hôpital de Chambéry ?

On s'adapte au jour le jour au niveau de la réanimation à l'hôpital. On en a hélas l'habitude. Mais il faut que tout le monde réalise l'effort énorme qu'on demande aux soignants depuis un an maintenant. On passe un ou deux patients en service de réanimation par jour en ce moment, c'est lourd pour les équipes psychologiquement. Et puis la réanimation, ce sont des soins très techniques. Donc sur le papier augmenter oui, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut des gens habitués à gérer des malades en réanimation, du matériel, de l'organisation... Et je crains que la réserve sanitaire ne suffira pas à être totalement efficace. Le seul moyen efficace c'est de déprogrammer à nouveau l'activité chirurgicale pour libérer des gens qui travaillent dans des blocs opératoires et qui peuvent nous aider à prendre en charge les malades.