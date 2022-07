A l'hôpital de Châtellerault, un centre médical de soins immédiats vient d'ouvrir

Depuis ce lundi 4 juillet, les plaies, brûlures, bleus et petites contusions peuvent être soignés au Centre Médical de Soins Immédiats de l'hôpital de Châtellerault. Du lundi au vendredi, un médecin et un infirmier libéraux y sont mobilisés pour traiter les petites urgences.

C'est le deuxième CMSI (Centre Médical de Soins Immédiats) à ouvrir dans la Vienne après celui de Poitiers inauguré début 2021. Depuis ce lundi 4 juillet, un médecin et un infirmier libéraux prennent en charge des patients dans l'ancien centre de vaccination de l'hôpital de Châtellerault. Objectif : désengorger le service d'Urgences.

A l'entrée de l'hôpital Camille Guérin, une toute nouvelle signalétique indique le chemin aux visiteurs. Comme pour chaque service de l'hôpital, des flèches mènent jusqu'au parking du CMSI. Dans le bâtiment, six salles d'examen dont une dédiée à la réalisation des plâtres, une pharmacie et des réserves de matériel.

De 8 heures et demie à 13 heures et de 14 heures à 19 heures, une secrétaire est chargée des entrées et sorties des patients. Pour les soins, un médecin et un infirmier libéraux sont mobilisés. Il s'agit de soigner les plaies, les brulures, les traumatismes et différentes fractures qui ne peuvent pas être prises en charge par un médecin de ville mais qui ne nécessitent pas non plus un passage aux Urgences vitales.

Avant de se rendre sur place il est conseillé de composer le 15 pour être sûr d'être bien orienté. Sébastien Tanchoux est l'infirmier co-responsable du site : "Ca permet de savoir si la venue du patient dépend plus de la médecine générale, du CMSI ou des Urgences générales. Mais si jamais il y a un doute sur la prise en charge, si on pense ne pas pouvoir la faire sur notre service, on réoriente soit vers un service d'urgence soit vers un médecin généraliste."

Une véritable coopération entre la médecine libérale et l'hôpital public assure l'infirmier : "On est un soutien face à la crise de ces services d'Urgences qui doivent fermer par manque de personnel. Il faut voir ce service là comme une bonne chose pour les jours où les urgences ferment."

A Poitiers, depuis son ouverture il y a un an, le centre médical prend en charge une centaine de patients chaque jour.