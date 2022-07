Aux urgences de Cherbourg, la régulation par le 15 ne fonctionne pas

Début janvier 2022, le centre hospitalier public du Cotentin commençait une première régulation de 19h à 8h30. Ainsi, tous les usagers dans le besoin, devaient appeler le Samu (15) et ne pouvaient se rendre spontanément aux urgences entre 19h et 8h30. Ce système devait aider les soignants en désengorgeant les nombreux passages en urgences. Efficace ? Non, puisque 4 mois après (mi-mai), l'hôpital de Cherbourg décide de raccourcir les horaires et de passer la régulation dès 15 heures de l'après midi.

"C'est simple, les gens qui venaient en masse à l'hôpital, continuent de venir, ils ont juste décaler leurs horaires et viennent plus tôt avant 19h", expliquait alors Rémi Besselièvre, infirmier à la retraite et président l’association citoyenne de défense de l'hôpital.

Deux mois plus tard, même constat, les usagers continuent d'affluer surtout avant 15 heures. "On se rend compte que ce n'est pas très efficace. De nouveau, les gens décident de venir plus tôt aux urgences et on se retrouve avec une centaine de personnes en attente", explique Eric Labourdette, du syndicat FAFPH (Fédération autonome de la Fonction Publique hospitalière).

Pas de bouteilles d'eau pour les soignants sous cette forte chaleur

Pas de repos pour les soignants qui assurent l'été toujours en sous-effectif. À cela s'ajoute les fortes chaleurs, et une direction plutôt négligente sur le confort au travail de ses soignants. "Ces derniers jours pour la canicule, on aurait pu penser que la direction allait mettre à disposition des bouteilles d'eaux, une pièce climatisée ou plus de pauses pour les soignants, mais rien n'a été fait... C'est triste de voir que dans les zoos, on donne aux animaux des fruits congelés et qu'ici pour des êtres humains, il n'y a même pas une bouteille d'eau fraîche", ajoute Eric Labourdette.

"Le risque c'est aussi de voir affluer les touristes, nombreux dans le Cotentin"

Autre inquiétude des soignants : les touristes. Alors que l'été peut-être signe d'accalmie pour les hôpitaux, dans le Cotentin, les touristes viennent aussi aux urgences. "Il y a des britanniques, des allemands, des danois qui viennent en cas de problème. Fracture, brûlure, insolation, ce sont des choses qui arrivent en vacances et nous ne sommes pas assez", conclu Eric Labourdette.

Actuellement, à l'hôpital, il y a 7 médecins urgentistes au lieu des 24 nécessaires pour pour assurer les soins.