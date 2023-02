"Pas question de fermer définitivement la maternité" de l'hôpital du Bailleul d'après la maire de la Flèche

Maternité, chirurgie, pédiatrie : trois services de l'hôpital du Bailleul ferment ponctuellement entre samedi 18 et vendredi 24 février.

La maternité ferme ses portes du dimanche 19 février 08h30 au mardi 21 février 08h30 puis du jeudi 23 février 8h30 au vendredi 24 février 8h30.Autre service concerné au sein du pôle Santé Sarthe-et-Loir : la chirurgie, suspendue du dimanche 19 février 8h30 au mardi 21 février à 8h30 et de jeudi 23 février 8h30 au vendredi 24 février à 8h30. Pas d'hospitalisations en pédiatrie non plus du samedi 18 février 8h30 au mercredi 22 février 8h30. Des infirmiers anesthésistes seront toutefois sur place pour orienter les patients vers d'autres établissements, comme celui du Mans ou d'Angers, ou bien pour prendre les patients en consultation uniquement.

Pas de fermeture définitive de la maternité

"Il n'est pas question de fermer la maternité", là-dessus, Nadine Grelet-Certenais, la présidente du conseil de surveillance de l'hôpital et maire de La Flèche, est claire. L'hôpital est en train de recruter des spécialistes, un gynécologue doit, par exemple, arriver en mars. Par contre, il est difficile de recruter des pédiatres et des anesthésistes. "Sur le plan national, le taux de vacances de praticiens hospitaliers est de 29%. Il manque de praticiens hospitaliers, dont les anesthésistes", constate-t-elle. Concernant l'hôpital, elle espère voir venir deux médecins généralistes d'ici l'été 2023.

La loi Rist : une source d'inquiétude

La loi Rist, que le gouvernement doit sortir au printemps 2023, prévoit d'encadrer l'intérim médical. C'est-à-dire, par exemple, de plafonner la rémunération des intérimaires du milieu médical à 1170 euros pour une garde de 24h, alors qu'aujourd'hui, ils peuvent demander jusqu'à deux voire trois fois plus selon les établissements de santé. Cette mesure inquiète particulièrement l'hôpital du Bailleul, qui craint de voir partir son personnel. Beaucoup y travaillent en tant qu'intérimaires justement.

La coordination entre hôpitaux

D'ici-là, c'est l'entraide entre hôpitaux qui prime : à savoir l'échange de praticiens selon la spécialité, comme l'explique Nadine Grelet-Certenais : "Des nephrologues, des dermatos, des rhumatos viennent du Mans. Et inversement, des fois, on envoie du personnel. Comme ce fut le cas cet été avec nos sages-femmes."