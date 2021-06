A L'Huisserie, après l'incendie du supermarché, le drive ouvrira le mardi 15 juin

Comme nous l'évoquions il y a quelques jours, après l'incendie qui a ravagé le supermarché U Express de l'Huisserie au sud de Laval, un système de drive va être mis en place. Le point de retrait sera installé dans les vestiaires du City park situé à quelques dizaines de mètres du magasin. Il entrera en service à partir du mardi 15 juin.

Retrait le mardi et le jeudi

Les clients devront passer commande sur le site internet www.courseu.com et pourront retirer leurs achats le mardi et le jeudi. Le magasin de Mayenne se chargera de la gestion des commandes. "Nous pouvons mettre ce lieu à disposition jusqu'à la fin du mois d'août. C'est une solution pratique pour les habitants. La solidarité est déjà en marche pour aider les personnes les plus âgées," confie le maire de L'Huisserie, Jean-Pierre Thiot.