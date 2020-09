A l'Huisserie, les habitants globalement pour le retour à 90 km/h sur la D1 qui traverse la commune

En Mayenne, nos routes vont-elles repasser à 90 km/h ? Vous aurez la réponse d'ici la mi-septembre, a indiqué ce jeudi 3 septembre sur France Bleu Mayenne, le président du Conseil départemental. Un dossier a été préparé par les techniciens du département et Olivier Richefou suivra l'avis de la majorité, lui qui est partagé sur la question.

Les habitants de l'Huisserie vont suivre ça de très près. Leur commune est traversée par la départementale 1 pour rejoindre Laval au nord et Nuillé-sur-Vicoin au sud. Cette route pourrait donc repasser à 90 km/h, qu'en pensent-ils ?

"Ce sera un gain de temps. Je travaille dans l'immobilier donc avec les rendez-vous, les visites, je suis amené à aller de village en village donc je suis pour un retour aux 90 km/h", explique Benjamin, agent immobilier à l'Huisserie.

Je roule de toute façon à 90, moi

"On n'a pas changé nos habitudes et on le voit, ça roule toujours quand même. Pour nous, dans ce secteur-là, on n'a pas besoin d'être bridé comme ça. C'est débile, je le dis honnêtement. Je suis pour 90", avoue cet autre habitant.

J'ai mes parents en Anjou, je suis à 90 et en Mayenne, je suis à 80. C'est très compliqué

Françoise est elle, loin d'être convaincue : "90 km/h sur la route de Nuillé ? Non, 80 km/h, c'est mieux. Cette route-là se prête à de la petite vitesse parce qu'il y a des virages, il faut faire attention".

De son côté, l'association "Prévention routière" pour les régions Bretagne-Pays de la Loire est clairement pour le maintien des 80 km/h, partout en Mayenne. Selon son directeur régional, Franck Thomas, la vitesse est la première cause d'accidents de la route.