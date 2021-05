A L'Huisserie, six jeunes se lancent le défi de gravir le Mont Blanc en 2022

Six jeunes Mayennais originaires de L'Huisserie et passionnés de sport cherchent des sponsors pour gravir le Mont Blanc en mai ou juin 2022. Un défi sportif et environnemental.

Ils préparent un projet de taille. Six jeunes Mayennais, tous âgés d'une vingtaine d'année, se lancent le défi de gravir le Mont Blanc en mai ou juin 2022. Quentin, Florent, Kyllian, Maxence et Titouan, originaires de L'Huisserie, veulent dépasser leurs limites en atteignant le point culminant de la chaîne des Alpes.

Un défi sportif et environnemental

Le projet est né pendant le deuxième confinement, alors que la crise sanitaire commençait à peser sur le moral des jeunes sportifs. "Cela fait maintenant un an qu'on ne fait quasiment plus rien, donc c'est assez compliqué pour nous", explique Florent Sauvé. "En regardant des vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui grimpaient le Mont Blanc, on s'est dit "Pourquoi pas nous ?" C'est un projet qui nous permettrait de sortir, et d'éviter l'isolement comme on le fait en groupe."

En plus du défi sportif, les jeunes Mayennais ajoutent un défi environnemental : en grimpant le Mont Blanc, ils seront équipés de sacs-poubelle pour nettoyer la voie d'ascension principale de ses déchets. "On veut montrer que c'est à nous, les jeunes, de changer les choses", raconte Florent Sauvé. "On veut essayer de montrer l'exemple, pour peut-être faire changer les mentalités."

Un budget de 14 000 €

Pour réussir à mener leur projet à bien, les jeunes Mayennais doivent récolter 14 000 euros pour leur équipement et leur préparation physique. Ils ont créé l'association May'Mont Blanc pour chercher des sponsors. "On aimerait beaucoup que des entreprises mayennaises nous aident à concrétiser ce projet", avoue Maxence Herrault. Les six amis espèrent pouvoir se payer, en plus de leur équipement, des maillots floqués au nom de leur département. "On serait très fiers d'emmener la Mayenne tout en haut du Mont Blanc !"