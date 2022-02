À l'hypermarché Carrefour de Tarnos, une "bla bla caisse" pour prendre le temps de discuter

Faire ses courses sans se précipiter, prendre le temps de discuter avec les hôtes de caisse... C'est le but du dispositif "bla bla caisse" lancé par le groupe Carrefour. L'hypermarché de Tarnos (Landes) s'est lancé il y a trois semaines, et cela rencontre un franc succès.

Depuis trois semaines, une caisse est dédiée aux clients qui souhaitent prendre le temps de décharger leurs courses et de discuter.

C'est une caisse qui ressemble à toutes les autres. Sauf qu'un petit panneau posé près du tapis indique sa particularité : "Bla bla caisse, pour prendre le temps de papoter avec vous". Depuis trois semaines, l'hypermarché Carrefour de Tarnos (Landes) a décidé de dédier une caisse aux clients qui souhaitent prendre le temps de décharger leurs courses et de discuter.

"En grande surface, on nous reproche souvent le côté inhumain. En plus, avec le développement du digital, le drive, les caisses rapides... Là, le principe c'est que les clients ont le temps, ils peuvent discuter. C'est important en ces temps d'épidémie", explique Christophe Vié, le directeur du magasin. Il ajoute avoir reçu de nombreux retours très positifs de la part des clients, ravis de pouvoir discuter, de tout et de rien.

Christophe Vié, le directeur du magasin, et Sophia Jimenez, caissière volontaire de "Bla Bla caisse" © Radio France - Léa Dubost

"Je prends mon temps, je papote ! Ça fait du bien, c'est une très bonne initiative", estime Georges, une retraitée. Un avis partagé par Evelyne. "Moi, je suis une bavarde. Cette caisse est faite pour moi. Au moins, personne ne râle car le paiement ne va pas assez vite, ou parce qu'on discute", sourit-elle.

Prendre le temps de vivre

Les "bla bla caisses" sont l'opposé des caisses automatiques. Le but est de créer du lien social, de prendre le temps, ou de permettre aux personnes isolées de discuter. Seules des caissières ou caissiers volontaires se trouvent derrière les "Bla Bla caisses". Sophia Jimenez en fait partie.

"Je trouve ça génial. Dans cette vie très speed, c'est bien de pouvoir papoter avec les clients, de la pluie, du beau temps, des histoires personnelles. Il y a pas mal de personnes âgées mais aussi des mamans avec leurs enfants, qui savent qu'on prend le temps", raconte-t-elle. Ces caisses, où l'on prend le temps de vivre, se déploient de plus en plus, dans différentes enseignes.