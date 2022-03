A l'initiative d'une famille de Lailly-en-Val, un convoi rapatrie des réfugiés ukrainiens

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de deux millions de réfugiés ont fui l'Ukraine. Pour leur venir en aide, une famille de Lailly-en-Val dans le Loiret a collecté des denrées et affaires pour les réfugiés ukrainiens. Deux jeunes reviennent de la frontière polonaise.

Thomas et Léo avec la pancarte pour les réfugiés et le minibus pour faire le trajet.

Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, plus de deux millions de réfugiés ont fui l'Ukraine. Beaucoup rejoignent la Pologne et certains sont rapatriés dans le Loiret à l'initiative de la famille Roullier, de Lailly-en-Val, et d'un élan de solidarité générale autour de Beaugency. Tout est parti d'une simple balade à vélo du père de famille, Philippe, qui se dit "pourquoi pas aider ceux qui en ont besoin en ce moment". Quand il rentre, son fils Thomas prend part à la discussion familiale et décide rapidement de se rendre sur place. Au début, il s'agissait seulement d'amener un camion de denrées à la frontière ukrainienne non loin de Cracovie. Finalement, ce sont cinq véhicules et dix conducteurs qui ont pris la route pour la Pologne le week-end dernier. Ils sont revenus ce mardi matin à 8 heures.

On a juste envie d'aider tout le monde, mais on ne peut pas

1 700 km et un peu plus de 15 heures sur la route pour ces Loirétains dont Thomas, 23 ans, à l'initiative du convoi. Quand ce jeune de Lailly-en-Val arrive sur place, c'est le choc. "Voir des personnes avec des enfants entassés dans une gare, je n'ai pas de mots pour décrire ça." Il lui faut donc un peu de temps pour réaliser où il met les pieds. "Nous avons d'abord observé car on ne sait pas comment réagir à tout ça. On a juste envie d'aider tout le monde, mais on ne peut pas donc on fait le maximum. Nous avons pris un carton pour essayer de faire venir le plus de monde possible dans notre minibus." La sœur de Thomas s'active elle sur les réseaux sociaux pour mobiliser un maximum d'acteurs.

Gagner la confiance des réfugiés

L'ami de Thomas, Léo, 24 ans, l'a suivi dans ce projet humanitaire. Il se retrouve sur un camp et découvre l'organisation sur place. "Il y avait des gens du monde entier qui venaient pour donner un coup de main. C'est assez bien organisé car les réfugiés sont triés par zone où ils veulent aller. On a été mis en contact avec des gens qui voulaient soit aller en France, en Espagne ou en Italie et ensuite nous avons discuté avec eux pour les persuader de venir."

Mais il faut ensuite convaincre ces réfugiés de les suivre dans un lieu sûr, et ce n'est pas toujours facile. "Contrairement à beaucoup d'autres convois, les gens n'avaient pas à payer leur place. On leur disait que c'est gratuit et qu'on s'occupe de tout. Mais pour les réfugiés, ce n'était pas vrai, ils ne nous faisaient pas confiance." Ils vont finalement revenir de ce premier voyage avec quatre Ukrainiens. Une mère et son fils de 17 ans qui sont hébergés à Lailly-en-Val, les deux autres rejoignent l'Espagne.

La ville de Beaugency soutient l'initiative

La commune de Beaugency avec Joël Lainé (à gauche), comme beaucoup d'entreprises et donateurs particuliers, participe au soutien humanitaire © Radio France - Julien Frenoy

Joël Lainé, adjoint à la mairie de Beaugency soutient le projet et salue l'investissement des jeunes et de tous les habitants et entreprises. "Il faut vraiment souligner l'initiative de ces jeunes. Les collectivités ont simplement accroché les wagons derrière cette initiative. Nous avons sollicité des entreprises de transport et alimentaire pour soutenir le projet et renforcer les convois." Car chaque trajet coûte beaucoup d'argent, environ 1 000 à 1 200 euros par véhicule. L'adjoint à la mairie de Beaugency explique que des discussions ont été engagées pour débloquer des fonds et mettre en place des structures adaptées pour l'accueil des réfugiés à court et plus long terme. Une vingtaine de réfugiés Ukrainiens seraient sur le secteur de Beaugency. Thomas et Léo repartent dès jeudi 10 mars 2022.

Le gouvernement a annoncé ce mardi matin le lancement d’une plate-forme en ligne ayant vocation à « accompagner » les Français désireux d’accueillir chez eux une famille ukrainienne ayant fui son pays, "Je m'engage pour l'Ukraine".