A l'occasion de la Sainte-Barbe, un hommage rendu aux pompiers des Alpes-Maritimes bien éprouvés cette année

La cérémonie de la Sainte-Barbe est traditionnellement le moment où les pompiers se rassemblent pour un moment convivial, rendre hommage aux forces de secours, et à ceux qui sont morts en service ou au feu. Après la tempête Alex et l'attentat de Nice, les pompiers sont particulièrement éprouvés.

Les pompiers des Alpes-Maritimes ont vécu une année particulièrement difficile, avec la tempête Alex. On vient de célébrer la Sainte-Barbe, patronne des pompiers, l'occasion de rendre hommage aux forces de secours du département. Plusieurs sapeur- pompiers des Alpes-Maritimes ont perdu la vie cette année. Parmi eux, le commandant Bruno Kohlhuber et le sapeur Loïc Millo disparus lors de la tempête Alex, mais aussi Steeve Scaffa, sous-officier volontaire au centre de secours de Saint-Auban mort le 18 mars à 34 ans, victime d’un accident de la route du col de Vence.

"La Sainte-Barbe est un temps de recueillement et d'hommages"

Pour cette Sainte Barbe une cérémonie officielle a eu lieu, au siège départemental des sapeurs pompiers de Villeneuve-Loubet, l'émotion était au rendez-vous. Un hommage a été rendu par le préfet du département Bernard Gonzales...après une revue des forces de secours.

La tempête Alex a meurtri nos vallées et endeuillé le cœur des pompiers qui ont perdu deux d'entre -eux. Les 2 et 3 octobre resteront à jamais gravé dans les mémoires. Cette épreuve a soudé aussi les pompiers entre-eux et avec la population. Charles-Ange Ginésy, président du département et du conseil d’administration du SDIS veut engager davantage de moyens pour aider les pompiers dans leurs missions.

La fin de l'année c'est aussi la période de distribution des calendriers des pompiers par les Amicales rappelle le lieutenant-colonel Nicolas Franck, commandant de la compagnie de Cannes. Le président de la République a finalement autorisé les pompiers à distribuer, dans le respect des gestes barrières, leurs calendriers à la population.

