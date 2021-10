À l'occasion de la semaine bleue, des résidents de l'EHPAD de Sainte-Feyre créent une fresque en paperolles

Une semaine Bleue pour valoriser la place des séniors dans la vie sociale et qui lutte contre l'isolement. A l'EHPAD M.G.E.N de Sainte Feyre, une dizaine de résidents créent une fresque avec une méthode particulière : le quilling. Ils décorent avec cette technique une longue robe et un chapeau féminin. Cette méthode demande patience, dextérité et concentration.

Geneviève et Simone, octogénaires, s'appliquent : "A partir de feuilles de papier qu'on a découpé en lanières, on les enroule" explique Geneviève. Pour les aider, elles peuvent compter sur un outil en forme de pince. "Il faut savoir viser, c'est comme mettre un fil dans une aiguille... ce n'est pas évident de mettre la bande dans la fente de la pince pour pouvoir enrouler le papier sur lui-même". "Mais ça nous rend la tâche plus facile que de rouler à la main" ajoute Simone, "moi, je ne peux pas fermer ma main, ce serait impossible sans la pince".

Geneviève et Simone travaillent ensemble depuis le début de l'après-midi. © Radio France - Anais Martin-Cauvy

Après le découpage et l'enroulage, place désormais au collage des bandes sur le canevas. Sylvie Hoger est animatrice à l'EHPAD et art-thérapeuthe, elle est la coordinatrice du projet : "On travaille la dextérité, la concentration mais ça permet aussi de favoriser la confiance en soi et l'estime de soi. Et puis _les résidents prennent du plaisir à faire quelque chose avec leurs mains_. Ils laissent une trace et pour des personnes qui parfois peuvent perdre la mémoire, c'est génial parce qu'on leur montre ce qu'ils ont fait et ils sont heureux de voir leur travail".

Après avoir enroulé les bandelettes, il faut les coller. © Radio France - Anais Martin-Cauvy

Pour montrer leur travail aux autres résidents et aux familles, les fresques seront accrochées dans les couloirs de l'EHPAD. La semaine prochaine, avec cette même technique, ils vont décorer un parapluie rose. A l'occasion, cette fois, d'Octobre Rose et de la prévention contre le cancer du sein.