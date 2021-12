VIDEO- A l'Océarium du Croisic, le Père Noël plonge avec les raies

Une centaine de raies dans le bassin de l'Océarium du Croisic. Quatre espèces différentes. "Elles sont sans cesse en mouvement, dépensent beaucoup d'énergie et ont donc un gros appétit", explique le président de l'Océarium, Stéphane Auffret. "Là, c'est un repas de fête pour les raies : des coques, du maquereau, des calmars. Il n'y a pas de raison qu'elles ne fêtent pas Noël!"

Une centaine de raies, 4 espèces différentes. Tout un ban de raies dans un bassin, une première en Europe © Radio France - Hélène Roussel

Et pour une fois, ce n'est pas un soigneur classique qui plonge pour les nourrir, mais le Père Noël. Avec sa barbe, son bonnet, son costume rouge mais aussi ses bouteilles d'oxygène et ses palmes! "C'est beau cette barbe qui flotte et toutes ces bulles" s'extasie une maman. "Il donne des cadeaux aux poissons. Mais il va être tout mouillé le Père Noël" s'inquiète ce petit garçon de 4 ans. Des cris de joies mais aussi quelques interrogations : "il ne va pas dans l'eau normalement le Père Noël, et puis il a un traineau d'habitude!" Qu'importe. Le spectacle est hypnotique, tous les regards tournés vers l'aquarium, les enfants restent bouche bée.

Le Père Noël et ses bouteilles d'oxygène dans les coulisses avant de plonger pour nourrir les raies © Radio France - Hélène Roussel

Comme des petits fantômes, on dirait que ces raies dansent et sourient dans l'eau © Radio France - Hélène Roussel

"C'est vrai que les plus grands sont sceptiques mais rien que pour les étincelles dans les yeux des tous petits, ça vaut le coup d'enfiler le costume sur la combinaison" explique le Père Noël, alias Sébastien Voilet, soigneur.

Info : Le Père Noël plonge une dernière fois avec les raies ce vendredi 24 décembre, 16 heures, Océarium du Croisic