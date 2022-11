A l'Opéra de Bordeaux, les bébés ont droit à des représentations spéciales

L'Opéra de Bordeaux propose cette pièce de musique contemporaine et voix pour les petits à partir de six mois.

Les bébés aussi peuvent aller à l'opéra ! Pour cette nouvelle saison culturelle, l'Opéra national de Bordeaux propose des représentations spéciales pour les enfants et bébés dès 6 mois . Des pièces de musique contemporaine, ou encore de la danse, choisies par tranche d'âge : de 6 à 12 mois, de 12 mois à 3 ans et de 3 ans à 6 ans.

Eveiller les sens

"L'idée est de les familiariser avec l'univers musical, sonore et corporel avec la danse, explique Isabelle Ducom, responsable du service action culturelle et médiation à l'Opéra de Bordeaux. On fait aussi des ateliers d'éveil musicaux à parti de l'âge de 3 ans. C'est vraiment pour découvrir les sons et découvrir comment on peut faire de la musique, chanter et danser."

Des bébés réactifs et acteurs : concert de babillements et gazouillis ce samedi lors de la pièce de musique contemporaine proposée par Athénor les productions. "Il y a des études qui démontrent que plus on est sensibilisé à la musique, plus cela développe des capacités cognitives de concentration et autres, ajoute Isabelle Ducom. On est persuadés que cela a forcément un impact sur leur développent, sur leur capacité à être ouverts à tous les sons qu'ils peuvent vivre dans leur vie."