A deux semaines de Noël, c’est en ce moment la distribution des colis de Noël dans la plupart des communes du Limousin. A Limoges, c'est devenu une tradition au fil des années, pour les Limougeauds de 70 ans et plus. Cette année, ce sont près de 12.000 colis qui vont être offerts par la ville.

Limoges, France

La tactique du gendarme. Une chanson de Bourvil rejouée pour l'occasion ce lundi après-midi, à l'opéra de Limoges. Et non pas, une technique pour récupérer son colis de Noël plus facilement, après la représentation. A l'intérieur de ce colis d'ailleurs, des friandises, et du foie gras notamment. Un vrai repas de fête. Denise est aux anges. "Entre les repas et les cadeaux, c'est magique !", souligne-t-elle, avec son colis entre les mains.

Photo d'illustration © Radio France - N.T

Un peu plus loin, Claude range avec précaution son colis dans son sac, visiblement ému. "C'est bien qu'on pense aux vieux, aux anciens, aux anciens jeunes. Cela fait toujours plaisir, et ça donne du baume au cœur", explique-t-il.

Irène, elle, aurait aimé que le spectacle dure plus longtemps : "On ne peut pas faire tout l'après-midi ?! Parce que là c'était très joli, et puis le monsieur il chante très bien", sourit-elle. Et d'ajouter : "ça permet d'avoir un petit quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas grand chose, _ça leur fait plaisir_".

Je vais donner les friandises à mes petits-enfants

Au milieu des colis, le maire de la ville, Émile-Roger Lombertie, s'est même retroussé les manches pour donner un coup de main : "C'est nos anciens ! Un peu comme une grande famille, et le maire doit penser à tout le monde", ajoute-t-il. Et ce n'est pas Marie-Françoise qui va le contredire. Elle pense d'abord aux autres : "Je vais donner les friandises du colis à mes petits-enfants .... et puis je vais garder un peu les petites bouteilles de vin", affirme-t-elle.

Avec modération bien sûr, mais l'idée est là. Un moment de partage et de convivialité à l'approche des fêtes. Près de 2.600 personnes devraient assister au spectacle musical et à la remise des colis de Noël, jusqu'à ce mardi 12 décembre.