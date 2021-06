A l'Orange Bleue de Valenciennes les coachs et le gérant préparent la réouverture le 9 juin

Après 8 mois de fermeture la salle de sports de Valenciennes s'apprête à rouvrir mercredi pour l'acte 2 du déconfinement. Une jauge limitée à 50% et un protocole sanitaire renforcé mais une furieuse envie de brûler des calories en musique et en groupe pour les abonnés.

Dans la salle des cours collectifs de l'Orange Bleue de Valenciennes, Lucille Alibert est en plein entrainement, car même pour les coachs il faut relancer la machine après des mois d'arrêt. La jeune femme a repris il y a un peu plus d'une semaine, "il était temps" affirme-t'elle, d'abord à cause de la perte de salaire, car avec le chômage partiel la Toulousaine perdait plus de 200 euros de mois, elle a donc pris des missions d'intérimaire chez Sevelnord à Hordain pour compenser la perte de revenus. Et elle voulait surtout reprendre pour l'interaction sociale

La communication avec les gens, transmettre le sourire, de la joie, du bonheur, c'est ça qui manque en cette période qui a été plutôt compliquée

Lucille qui va accueillir à partir de mercredi des abonnés qui auront droit à 4m2 chacun, un espace matérialisé par des bandes oranges au sol. Des clients qui attendent la réouverture avec impatience malgré la mise en place de cours en ligne

Les gens ont pris du poids, les gens n'ont pas trop pratiqué parce qu'il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un, qui n'aiment pas faire du sport à l'extérieur

Un espace de 2 mètres entre chaque machine

Pour les pratiques individuelles, les machines ont été espacées de 2 mètres, les vestiaires sont fermés, seuls des casiers sont accessibles et seulement 1 sur 2.

Et puis pour tracer les éventuels contamination et cas contacts, les abonnés sont invités à scanner à l'entrée un QR Code avec l'application tous anticovid explique le gérant Michel Decastiaux.

La reprise sera progressive revendique le gérant pour éviter tout claquage et autre blessure

Il faudra veiller à des échauffements, parce qu'un corps c'est comme une voiture, quand elle a pas fonctionné pendant quelques temps, il faut redémarrer gentiment et surtout donner énormément de conseils sur les gestes et postures

Et pour cette reprise en douceur les coachs diplômés d'état ont reçu une formation spécifique.