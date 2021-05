Au cinéma UGC de Vélizy, les employés sont très pressés de rouvrir

Au cinéma UGC de Vélizy, le hall sonne encore vide, on entend seulement les escalators. Mais la réouverture est prévue pour ce mercredi 19 mai. Alors toute l'équipe s'active.

Dans une cabine de projection, Jules Vasqueti, technicien, teste les machine pour vérifier que tout fonctionne. Lui, il reste dans l'ombre pendant la projection. Pourtant, le lien avec les spectateurs lui manque. "C'est toujours plus sympa de diffuser un film dans une salle pleine que dans une salle vide. Notre métier c'est pas que des réglages, c'est aussi projeter des films à des spectateurs à la base. Donc j'ai très hâte de revoir du public."

On capte les émotions des spectateurs, mais aussi par exemple ceux qui discutent de ce qu'ils voient à l'écran. Ca peut en agacer certains mais moi je trouve ça absolument fabuleux. Et ça m'a manqué - Jules Vasqueti, technicien

Depuis la salle de projection, on capte très bien les réactions des spectateurs © Radio France - Louis de Bergevin

"C'est plus un plaisir, c'est plus que ça. Plus de vie, c'était insupportable." Gilles Florissi, le directeur du cinéma. Pour lui, ces six mois ont été difficiles. Alors mercredi, il sera à l'entrée pour accueillir les spectateurs, à 10 heures. "Sur les réseaux sociaux, on voit les habitués qui n'attendent que ça, et qui ont besoin d'échanger."

On va discuter de la sortie des films, de plein de choses. Mais je pense surtout qu'ils ont besoin de reparler des films - Gilles Florissi, directeur de l'UGC de Vélizy 2

Mercredi 19 mai, à 10h, la grille de l'UGC laissera enfin passer les spectateurs © Radio France - Louis de Bergevin