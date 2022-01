À l'université d'Orléans, c'est bientôt la fin des distributions alimentaires pour les étudiants

La onzième distribution de produits alimentaires et d'hygiène avait lieu ce samedi à l'université d'Orléans. Elle devrait être la dernière sur le campus. Après ça, l'association O'SEM, Orléans soutient les étudiants du monde, organisatrice de cette initiative depuis deux ans, passe la main à l'Esope d'Orléans. Cette association créée par les deux associations étudiantes de l'université, UNEF et O'Campus, a pour but d'ouvrir une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants précaires.

Une qui sera épicerie proche de l'université qui leur permettra d'acheter des produits alimentaires et d'hygiène moins chers. Le but est de garantir une aide plus régulière (les distributions ont lieu une fois par mois sur le campus). Son local, mis à disposition par la mairie d'Orléans, a déjà été trouvé. "Mais un certain nombre de travaux doivent être faits", explique Lucile Mollet, présidente de l'association O'SEM et professeure à l'université. Le local ne devrait donc pas être opérationnel avant la rentrée prochaine.

Création d'une épicerie solidaire temporaire

En attendant, une épicerie provisoire est en train d'être mise en place par les différentes associations impliquées dans ce projet : le la Banque alimentaire, les associations étudiantes, les Restos du cœur, O'SEM etc. Une fois un local temporaire trouvé, des distributions ponctuelles auront lieu sur place, "le temps que les étudiants s'habituent", poursuit Lucile Mollet. "O'SEM, ne sera plus organisateur, ce qui nous permettra de nous recentrer sur nos missions initiales, qui sont le parrainage, l'accompagnement culturel et sportif."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On arrête les distributions [sur le campus de l'université] seulement si l'association Esope prend le relais", précise Lucile Mollet. "Il est hors de question qu'on laisse ces jeunes dans la nature sans l'ouverture de l'épicerie solidaire." Il pourrait donc y avoir une douzième distribution alimentaire en février si le local provisoire n'est toujours pas ouvert.

700 étudiants aidés par O'SEM en un an

Les distributions solidaire sur le campus, attirent à chaque fois de très nombreux étudiants précaires. Ce samedi, pour la onzième distribution, encore 350 étudiants se sont présentés sur le campus, un chiffre en hausse par rapport au mois de décembre. En 2021, près 700 étudiants différents se sont présenté au moins une fois à une distribution sur le campus, selon le décompte de l'association. Déjà en 2020, O'SEM était venue en aide à plus de 1.000 étudiants différents avec son initiative qui permet aussi aux étudiants d'être aiguillés vers les systèmes d'aides institutionnels

Encore énormément d'étudiants présents à la distribution solidaire à l'université d'Orléans ce samedi. Ils étaient 350. © Radio France - Cécile Da Costa

Après l'arrêt des distributions à l'université, les étudiants dans le besoin pourront aussi se tourner vers l'AIDE, un bureau d'accueil créé en avril dernier sur le campus pour accompagner ceux qui le souhaitent. À noter que d'autres associations s'engagent dans la lutte contre la précarité étudiante. Le Secours populaire organise des distributions alimentaires tous les vendredis après-midi pour les étudiants. Les Restos du cœur, aussi, ont ouvert un créneau pour les étudiants, le samedi matin.