A l'université d'Orléans, la rentrée se fait sur fond de lutte contre la précarité

A l'université d'Orléans, environ 15.000 étudiants font leur grand retour dans les amphithéâtres et salles de classe ce mois-ci, sans jauge ni enseignement à distance. Un retour à l'université tant attendu, qui ne fait pas oublier l'un des enjeux principaux de cette rentrée : la lutte contre la précarité étudiante.

L'an dernier en France, près d'un tiers des étudiants déclarait être en difficulté financière. Et pour cause, la plupart des étudiants ne trouvait pas d'emploi à côté de leurs études, ou bien leurs familles, elles-mêmes touchées par la pandémie, ne pouvaient plus les aider financièrement.

Frédéric Moal est chargé de mission de lutte contre la précarité étudiante à l'université d'Orléans © Radio France - Cécile Da Costa

Cette année, Frédéric Moal, chargé de mission de lutte contre la précarité étudiante à Orléans essaie d'être optimiste. "Cette année il semblerait que les étudiants arrivent à trouver des petits boulots et ça leur permet de lutter contre une grosse part de leur précarité", explique-t-il. "Aussi, le fait qu'on soit de retour en présentiel, ça va devenir plus simple de repérer et d'accompagner les étudiants dans la précarité."

On voudrait que les étudiants comprennent qu'il est important de venir avant que ce soit catastrophique - Axelle Ouvrard, chargée d'accompagnement social pour les étudiants

Au mois d'avril dernier, un bureau d'accueil pour les étudiants a été créé sur le campus de l'université : "l'AIDE" est un point d'accès unique pour tous les étudiants. Le but est de centraliser autour d'un lieu, un numéro de téléphone et d'une adresse mail les organismes d'aide et d'accompagnement des étudiants.

Ouvert du lundi au vendredi, il permet à ceux qui en ont besoin de bénéficier de conseils sur une variété de sujets : accompagnement aux démarches administratives, solutions contre la précarité ou encore aides pour trouver un logement. "En ce début d'année, il y a une vraie problématique du logement pour les étudiants", poursuit Frédéric Moal. "C'est très compliqué pour eux de trouver un logement sur Orléans."

Le bureau de l'AIDE, sur le campus de l'université d'Orléans, est ouvert à tous les étudiants pour les aider dans leurs démarches administratives ou les aiguiller vers des organismes d'aides © Radio France - Cécile Da Costa

Axelle Ouvrard, chargée d'accompagnement social pour les étudiants, accueille les étudiants dans le bureau de l'AIDE. "Avec ce dispositif, on voudrait que les étudiants comprennent qu'il est important de venir avant que ce soit catastrophique", insiste-t-elle. "Avec la perte des emplois pendant la crise, certains étudiants n'ont pas réussi à payer leur loyer pendant plusieurs mois. Il faut éviter ces situations très problématiques."

"On a des étudiants qui sont en vraie précarité, ils arrivent notamment de l'étranger et ils n'ont rien", ajoute-t-elle. Pour eux, jusqu'au 17 septembre, le bureau de l'AIDE prévoit un accueil spécialisé, pour les aider dans leurs démarches administratives et d'inscription à l'université.

Des dispositifs contre la précarité

A l'université d'Orléans, plusieurs aides contre la précarité, notamment alimentaire, se poursuivent en cette rentrée. La distribution de tickets alimentaires, notamment, se poursuit sur le campus. Le Crous a repris en partie les repas à un euro. "Ils sont réservés aux étudiants boursiers, mais pour les non-boursiers, il y a un formulaire en ligne pour demander à en bénéficier, il ne faut pas qu'ils hésitent à le faire", précise Frédéric Moal.

Le secours populaire est resté ouvert cet été pour accompagner les étudiants en situation de précarité © Radio France - Cécile Da Costa

A partir du 15 septembre, un formulaire en ligne sera mis en place pour les étudiants qui souhaitent bénéficier d'une aide à l'achat d'un ordinateur portable.