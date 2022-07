A l'université de Bourgogne, l'aide aux étudiants précaires ne faiblit pas

Depuis un an, la commission " Solidarité étudiante " vient en aide aux étudiants dijonnais en difficulté. Après une première année riche en actions, la structure entend bien se développer dès la rentrée prochaine, et ne restera pas inactive cet été.

Avec la pandémie de Covid-19, la précarité étudiante a grandement augmenté en France. Et Dijon n'échappe pas à la règle. " Le jour où j'ai appris que certains de nos étudiants étaient à la rue, je suis tombée des nues ". Après le choc, Vanessa Vaizant, microbiologiste du vin à l'université de Bourgogne (uB) a voulu réagir. Avec l'accord de Vincent Thomas, président de l'uB, elle crée au printemps 2021 la commission " Solidarité étudiante". L'objectif : "centraliser et coordonner toutes les actions de solidarité en faveur des étudiants ", en mettant en commun différents acteurs publics et privés.

34 étudiants sortis de la rue depuis un an

Un an plus tard, c'est l'heure du bilan : " Nous avons sorti 34 étudiants de la rue depuis un an ", déclare Vanessa Vaizant avec fierté, " rien que pour ça, ça vaut le coup de continuer ". Aides aux logements, paiements des loyers, accompagnements dans les démarches administratives, prêts de matériels informatiques, distribution gratuite de nourriture, etc... 110 jeunes étudiants de l'université de Bourgogne ont pu être pris en charge par "Solidarité étudiante". " Souvent, ce sont des jeunes venus d'un pays étranger qui, arrivés en France, se retrouve isolés socialement, sans argent et sans toit. C'est à nous d'aller les chercher et de les aider " précise Vanessa Vaizant.

82 jeunes ont pu trouver un travail pour cet été

Pour cela, la Commission fonctionne aujourd'hui avec une équipe de 12 bénévoles, et travaille avec 53 partenaires. Et les résultats sont vite arrivés. Les épiceries solidaires Epi'Campus et FEBIA proposent des paniers repas gratuits ou bon marchés plusieurs fois par semaines, 82 jeunes ont pu trouver des jobs étudiants et 50 ont même pu se loger décemment. " Le logement, c'est vraiment notre priorité, confie Vanessa Vaizant. Comment bien étudier si on se demande tous les soirs où on va dormir ? "

Une distribution alimentaire par semaine pendant l'été

Alors que les vacances d'été arrivent, que le campus se vide, " Solidarité étudiante " ne veut pas stopper ses efforts. " On a plein d'étudiants qui restent, qui ne peuvent pas retourner près de leur famille. On les a accompagnés toute l'année. On ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain " explique la microbiologiste du vin. Dans ce sens, des distributions alimentaires auront lieu tous les mercredis à l'uB. Lina El Ouaghiri, bénévole à l'épicerie solidaire Epi'Campus, témoigne : " On a donné nos premiers paniers hier. Plus de 50 personnes sont venus en quelques heures. Avant le confinement, on avait 50 demandeurs, mais sur une année. Ceux qui restent ici ont besoin de nous, alors que beaucoup de services vont s'arrêter pendant l'été ".

Le premier " centre de solidarité étudiante " en France ouvrira en septembre à Dijon

Passé l'été, la commission " Solidarité étudiante " ne compte pas s'arrêter là. " On a vu que ces actions étaient utiles, que des gens en avaient besoin, alors on va mettre les bouchées doubles " réagit Vincent Thomas, président de l'université de Bourgogne. A la rentrée, l'organisation aura un local flambant neuf à la Maison de l'étudiant. Elle deviendra aussi un véritable service de l'université de Bourgogne, comme le pôle santé par exemple. Des étapes importantes pour Vanessa Vaizant : " On est fier, car ce sera le premier centre de solidarité étudiante en France. Il fallait qu'on soit visible, que les jeunes viennent nous rencontrer quand ils ont besoin de quelque chose, qu'on soit identifiable. Dans cet endroit, il y aura un accueil, une pièce où on pourra discuter tranquillement et aussi des espaces pour stocker du matériel ".

Si vous êtes étudiant(e) à l’uB en difficulté et souhaitez contacter la commission solidarité : solidarite-etudiante@u-bourgogne.fr

Antoine Comte