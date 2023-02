À l'université de Rennes, le blocage contre la réforme des retraites divise les étudiants

Même parmi les étudiants qui soutiennent le mouvement contre la réforme des retraites, tous ne sont pas pour le blocage de la faculté de Villejean. Pour Axel, étudiant en sciences sociales "c'est un peu handicapant pour les étudiants qui veulent travailler et qui sont privés de l'enseignement qu'ils voudraient avoir, mais le blocage est un bon moyen pour se faire entendre."

Maya est dans la même filière que lui. "La fac est taguée de partout. On veut juste se faire entendre sur le sujet de la réforme des retraites, et on en vient à abîmer la fac et le matériel. On passe pour des casseurs."

Selon eux, les tags salissent l'image de la mobilisation. Ce n'est pas un avis partagé par tous, surtout parmi ceux qui ont participé au blocage. Pour Yaëlle, "les dégradations de matériel desservent le mouvement, mais pas les tags."

Le but n'est pas non plus de pénaliser les étudiants qui veulent travailler selon Lou. "Le blocage permet aux gens de manifester. On ne veut pas empêcher les gens qui souhaitent travailler. Ça permet à ceux qui le veulent de se mobiliser et de manifester."

Pour compenser ces jours de fermeture du campus, certains professeurs ont repris les cours à distance en visioconférence ou via la plateforme en ligne de l'université.