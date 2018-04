Afghans, guinéens, congolais... Treize hommes seuls et sans-abris dorment depuis samedi dernier dans le grand amphithéâtre de l'Université, bloquée depuis un mois par la mobilisation étudiante. La journée ils quittent les lieux et veulent rester discret. Un collectif de grévistes les a contacté par l'intermédiaire d'une assistante sociale. Le gymnase qui hébergeait les migrants a fermé avec la fin de la trêve hivernale samedi 31 mars.

Trente à quarante étudiants de Jean-Jaurès se relaient pour accompagner les migrants jour et nuit. Ils font partie d'un collectif d'aide qui s'est mis en place. Appels au 115, accompagnement des migrants dans leurs démarches, d'autres associations apportent de la nourriture et cette aide spontanée se fait avec les moyens du bords :

"On n'a pas forcément de douche donc il faut qu'on négocie avec la sécurité pour avoir accès à des espaces pour cela. On récupère de la nourriture, on a des soutiens qui nous apportent de la bouffe, ça s'organise quotidiennement" Julien étudiant en Histoire.