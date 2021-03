À l'usine PSA Caen, la prime de 3000€ ne fait pas oublier la déception sur les hausses de salaires

Les ouvriers passent les uns après les autres le tourniquet en fer pour le changement d'équipe. Il est 13h30. Régis, les traits tirés, tee-shirt bleu nuit siglé PSA, regagne sa voiture en lisant un tract syndical sur la prime de 3000 euros que vient d'annoncer la direction du groupe le matin même : "C'est mérité", dit-il : "Et encore, c'est un peu bas. Regarde, c'est brut : en net, ça fait déjà 2709€".

"Regarde, en net, ça fait déjà 2709€"

Les 1.200 salariés de l'usine PSA Caen, à Cormelles-le-Royal, vont toucher une prime d'intéressement de 3000 euros sur les bénéfices du groupe cette année. Stellantis, né du regroupement de PSA et Fiat, affiche un bénéfice de deux milliards d'euros pour l'année 2020. 430 millions vont être distribués sous forme de prime. Mais beaucoup des salariés de l'usine de Cormelles-le-Royal accueillent la nouvelle plutôt froidement.

Moi j'aurais préféré 2 ou 3% de plus sur le salaire parce que c'est un acquis. La prime, si demain il n'y a plus de bénéfice, on aura zéro

- Hakim

"Nous on devrait toucher plus. On a fait énormément de ventes pendant le confinement avec la prime à la conversion du gouvernement", assure Régis, qui travaille à la production de transmissions depuis 20 ans. "On nous demande encore de venir certains samedis pour travailler, les heures supplémentaires. On est tous fatigués", ajoute Christine, du contrôle qualité. L'usine s'est arrêtée un mois et demi pendant le premier confinement mais depuis, elle a fini l'année à plein régime.

11 euros net d'augmentation de salaire

C'est surtout le bilan des négociations salariales, annoncé la veille de la prime de 3.000€, qui refroidit les ouvriers : "Franchement, le compte n'y est pas", affirme Hakim, 55 ans. Le conducteur de machines explique que "l'augmentation générale de salaire c'est 1%, c'est 11 euros net pour moi qui gagne 1800€. Après 30 ans d'ancienneté dans cette usine, vous trouvez que c'est un bon salaire ? Moi j'aurais préféré 2 ou 3% de plus sur le salaire parce que c'est un acquis. La prime, si demain il n'y a plus de bénéfice, on aura zéro".

Son collègue Régis repart avec son Renault Kangoo cabossé : "PSA ne me fait pas de cadeau ? Eh ben moi je roule en Renault", rigole-t-il. La prime ? Ce sera pour finir de refaire la véranda. Mais la plupart des ouvriers vont mettre l'argent de côté.