A La Baconnière, les défenseurs du patrimoine se mobilisent devant l'église bientôt détruite

Depuis début février à La Baconnière, en Mayenne, l'église du village est au cœur d'un bras de fer. Lundi 30 janvier, le conseil municipal a voté à l'unanimité la destruction de l'édifice religieux. L'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien est fermée depuis 2014 et en 2019, elle a été très endommagée par la tempête Miguel. Une partie de la toiture s'est même effondrée, la mairie a donc décidé de raser l'édifice, devenu trop dangereux. Ce qui ne plaît pas à tout le monde.

ⓘ Publicité

En 2019, l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien a été très endommagée par la tempête Miguel. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Une manifestation a eu lieu au pied de l'église. Une soixantaine de personnes étaient réunies mais tout le monde n'est pas venu pour les mêmes raisons. À l'origine de cette mobilisation, Sylvie Chometon, présidente de l'association pour la sauvegarde du patrimoine. : "Je pense qu'on doit trouver une alternative, comment essayer de garder le maximum de traces, de mémoires de cette église, aussi bien dans le bâti que la sauvegarde des objets." À ses côtés, quelques habitants de La Baconnière, natifs de cette commune située entre Laval et Ernée, attachés à leur église.

L'église est déjà fermée depuis 2014. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Mais rapidement, ils sont rejoints par le jeune et nouveau collectif "Mayenne défend son patrimoine" ainsi que des membres de l'ultra-droite et des sympathisants d'Éric Zemmour. Parmi eux, Sami Fouchard, le porte parole du collectif : "Il faut se poser les bonnes questions : combien on est prêt à mettre pour défendre notre patrimoine ? Est-ce qu'on est prêt à tout raser pour des raisons budgétaires ? Il faut trouver les fonds et il faut aller chercher ce qui nous permettra de sauver nos églises et notre patrimoine." Le coût d'une rénovation totale du bâtiment est estimé entre six et huit millions d'euros.

Une "contre-manifestation" s'est tenue toujours devant l'église, sur le trottoir d'en face. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Sur le trottoir d'en face, une "contre-manif" s'est constituée, composée de soutiens à l'équipe municipale et de quelques partisans antifascistes. Pour Évelyne, habitante de La Baconnière, il est trop tard pour sauver l'édifice : "Sa restauration ne justifie pas qu'on investisse une telle somme d'argent dans une commune qui est en plein essor, où il y a beaucoup d'autres choses à faire que de mettre tout l'argent dans un bâtiment autant délabré."

Le conseil municipal a pris sa décision, mais le maire assure être toujours ouvert au dialogue. Une pétition a été lancée pour s'opposer à cette destruction. Elle recueille plus de 1.050 signatures en moins d'une semaine.