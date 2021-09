À la base aérienne ou à l'école, Évreux passe à l'heure franco-allemande

Willst du mit mir spielen ? Cette invitation à jouer en allemand ne surprend pas dans la cour de l'école primaire Jean-Macé. Depuis la rentrée des classes, de jeunes Allemands ont intégré l'école du quartier de Saint-Michel. C'est, avec celle du collège Jean-Rostand et celle au lycée Sedar Senghor, une des trois sections internationales à Évreux. "C'est une première en France, il n'y a jamais eu d'ouverture de façon concomitante dans les trois niveaux" explique Annie Dumont, chargée de mission langues vivantes à l'inspection académique de l'Eure, "l'idée, c'est d'intégrer ces élèves dans une classe normale et ils peuvent sortir de la classe pour avoir des enseignements en allemand". 42 écoliers, 19 collégiens et 16 lycéens, français et allemands, sont inscrits dans ces sections internationales. Pour les écoliers français, ce sont trois heures d'enseignement en allemand avec Yvonne Wagner qui s'occuper aussi de suivre ses compatriotes.

Dans la classe de CE1 de Thomas Bourgnoux, professeur des écoles référent, il y a cinq petits Allemands qui suivent les mêmes cours que leurs camarades français et une seule comprend un peu le français. "Faire la classe dans deux langues, donner une consigne en français et en allemand, c'était un peu difficile au début" reconnaît-il, mais "c'est super, les élèves français entendent de l'allemand, les Allemands du français".

Des petites filles m'ont demandé comment on dit je t'aime en allemand - Thomas Bourgnoux

Au tableau, Thomas Bourgnoux écrit la date dans les deux langues, en lettres cursives et en détaché, pour que tous les élèves puissent lire © Radio France - Laurent Philippot

Ils sont 9 élèves allemands en maternelle et treize en élémentaire et la création de la section internationale a bousculé le quotidien de Corinne Poustier : "Beaucoup plus de travail, la gestion des élèves et des familles allemandes et moi j'ai un peu la barrière de la langue" explique la directrice du groupe scolaire Jean-Macé pour qui la langue de Tokyo Hotel, apprise au lycée, n'est plus qu'un lointain souvenir, "heureusement les collègues référents allemand me sont d'un bon secours".

Les jeunes Allemands n'ont pas le même lignage que leurs camarades français pour écrire © Radio France - Laurent Philippot

Les enfants à l'école, leurs parents à la base aérienne

L'escadron franco-allemand est officiellement opérationnel depuis le 1er septembre 2021. Cet escadron franco-allemand est une première, "c'est la première fois qu'on a la possibilité de travailler vraiment ensemble, ce n'est pas comme la brigade franco-allemande" avance l'adjudant-chef Andreas, dans un français parfait. La nouvelle commandante de la BA 105, la colonelle Solène Le Floch, abonde : "C'est un grand pari, un grand défi, c'est la coopération avec les Allemands dans la forme la plus aboutie, au-delà des exercices ou des coopérations antérieures" :

"Ça se passe très bien, on a été très bien accueilli, que ce soit dans la ville ou sur la base" explique l'adjudant-chef Andreas, "pour l'instant, on prépare, on attend que les avions arrivent" poursuit le militaire.

La langue de travail est anglais et de plus en plus un peu d'allemand par ci, un peu de français - Adjudant-chef Andreas

La colonelle Solène Le Floch, commandant de la base aérienne 105 et la lieutenante Birte lors de la réception organisée par la Ville d’Évreux © Radio France - Laurent Philippot

On peut voir dans cet escadron les prémices de l'Europe de la Défense. "Un pilote allemand et un pilote français seront dans le même cockpit, des mécaniciens allemands répareront des avions français" s’enthousiasme la colonelle. Lors de la réception organisée par la Ville d’Évreux pour accueillir les nouveaux arrivants de la base, Français et Allemands, le maire Guy Lefrand a salué "l'arrivée des Allemands pour protéger nos enfants et la population".

La montée en puissance de l'escadron de transport franco-allemand se fera progressivement. De 45 militaires et 7 civils aujourd'hui venus d'Allemagne, ils seront 150 militaires et une dizaine de civils d'ici 2024, tous volontaires pour travailler en Normandie. Willkommen in Évreux !