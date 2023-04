A la base aérienne de Luxeuil, la permanence opérationnelle pour assurer la sécurité dans le ciel

La police du ciel opère depuis la base aérienne de Luxeuil (Haute-Saône) depuis le 9 mars dernier. "On est à la fois la police du ciel, les pompiers et ambulanciers du ciel", sourit le capitaine Simon, un des pilotes affectés à la permanence opérationnelle. Il opère sur le quart nord-est de la France.

Plus de 10.000 avions dans le ciel par jour

Dans ce hangar de la base aérienne, un mirage 2000-5 tourné vers la sortie. "Dans cette configuration-là, il est en configuration dite opérationnelle. Il a deux missiles air-air, des canons et il a un réservoir dit supersonique. On va pouvoir voler jusqu'à 1.6000 km/h environ et intercepter n'importe quel avion ", décrit le capitaine Simon.

A n'importe quel jour de la semaine et à n'importe quelle heure, la permanence opérationnelle peut être déclenchée. Pour intervenir sur sur des aéronefs civils et militaires rapides comme sur des aéronefs lents. "L'espace aérien est survolé chaque jour par environ 10.000 avions. Pour certains on va faire du contrôle d'identité. On peut effectuer des mesures de contraintes si l'appareil n'est pas là où il devrait se trouver", poursuit le pilote.

Des missions de police du ciel mais aussi de pompier du ciel. "On va effectuer des missions d'assistance, des avions en panne, en panne radio ou qui serait perdu. Là notre rôle c'est de les aider, leur trouver un terrain où se trouver pour se poser en toute sécurité", renchérit le capitaine Simon.

"C'est un choix, une vocation. En fait, on va être les yeux et le bras armé si nécessaire de la chaîne de commandement française pour la défense aérienne du territoire", conclut le pilote. Cette défense aérienne menée par la permanence opérationnelle œuvre jusqu'à la mi-juin.