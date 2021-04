À la base nautique de Messein, déjà un dispositif anti-covid pour louer les bateaux

C'est un QR code à flasher. La base nautique demande à ses clients de s'enregistrer via leur smartphone. L'objectif : avoir toutes leurs coordonnées à disposition en cas d'apparition de cas de Covid.

Gabriel Gottscheck, le directeur de la base nautique de Messein, a mis en place ce dispositif il y a un an

Et si un pass sanitaire voyait le jour dans les prochaines semaines ? Présenter patte blanche pour accéder à différentes activités ou établissements... A l'heure ou l'Europe s'interroge sur le sujet, la base nautique de Messein, près de Nancy, a sauté le pas. Pour accéder à la location des bateaux, il faut flasher un QR code (une sorte de code barres) avec son téléphone. "C'est un dispositif que nous avons mis en place lors du premier déconfinement. Et c'est plutôt bien accepté par les clients !", raconte Gabriel Gottscheck, le directeur de la base nautique.

Le QR code à flasher à l'entrée de la base © Radio France - Arnaud Roszak

Une fois le code flashé avec son portable, un questionnaire apparaît sur votre téléphone. Nom, prénom, nombre de personnes présentes, numéro de téléphone : ces informations sont centralisées pendant quelques jours par la base. "Si jamais il y a une apparition d'un ou plusieurs cas de Covid, nous pouvons transmettre ces données à l'Agence régionale de santé, qui pourra prévenir les clients cas contact", explique Gabriel Gottscheck. Lina et Shirley, deux étudiantes nancéiennes, viennent justement de remplir ce questionnaire pour louer un pédalo : "C'est une bonne idée, c'est plus sécurisé et c'est assez simple", expliquent-elles.

Ces données sont supprimées dans les jours suivants. Si jamais vous n'avez pas de portable ou que votre modèle est trop ancien pour scanner le QR Code, la base peut vous en prêter un.