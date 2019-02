À la basilique de Pontmain, on peut désormais faire des dons avec sa carte bleue

Pontmain, France

La basilique de Pontmain s’inscrit dans l’ère du temps en s'adaptant aux nouvelles technologies. Depuis le début de l'année, une borne tactile a été installée à côté de la chapelle de la vierge dans la basilique. Elle permet aux fidèles de faire des dons grâce au paiement par carte bancaire (avec ou sans contact). À signaler que les troncs pour les offrandes sont toujours en place.

Cette borne, inventée par une start-up nantaise propose plusieurs options, par exemple l'achat de bougie ou cncore faire un don pour les travaux de la basilique. On choisit le montant que l'on souhaite mettre et on paye ensuite avec sa carte. " C'est pratique quand on a pas d'argent! " témoigne Anne-Marie qui teste cette technologie pour la première fois, elle ajoute "c'est normal que l'église se met au goût du jour".

La borne propose plusieurs options

C'est une première dans un édifice religieux en Mayenne et deux mois après son installation, Renaud Salibat, recteur du sanctuaire, constate de nombreux avantages "il n'y a plus de pièces à trier et à compter et également aucune manipulation d'argent". L'innovation est également bien vue par les pèlerins "je n'ai pas eu de réactions négatives, les fidèles voient l'utilité de pouvoir donner le montant qu'il souhaite" raconte le recteur. Preuve de son succès, depuis le lancement de la borne, les dons via les cartes bancaires ne cessent d'augmenter.

La basilique de Pontmain n'a pas fini de surfer sur les tendances. Ce dimanche 17 février, le sanctuaire a lancé une application intitulée "La Quête", le principe est simple, depuis votre smartphone vous pouvez faire don au moment de la quête.