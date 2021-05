À la brasserie Spore, la bière est prête pour les terrasses

Les affaires ont repris il y a quelques semaines à la brasserie Spore à Gravigny (Eure), en fait trois ou quatre jours après l'annonce de l'ouverture des terrasses par le gouvernement. Une reprise accueillie avec satisfaction par Frédéric Fillon : "Ça fait du bien quand ça redémarre comme ça, de devoir accélérer les embouteillages, les enfutages et les livraisons" raconte l'un des trois brasseurs. Depuis une à deux semaines, les commandes sont en hausse : "On a eu beaucoup de commandes de futs" explique Simon Girardon, "tous les bars avec lesquels on travaillait ont commandé plein de futs". Et les livraisons s'enchaînent, dans toute la Normandie, à Caen, à Bayeux et en Île-de-France.

Ça faisait huit mois qu'on n'avait pas livré de futs - Simon Girardon

Les bouteilles et les futs de la brasserie Spore en attente de livraison ou de consommation sur place © Radio France - Laurent Philippot

Adapter la production

Spore a commencé à sortir ses premiers litres de bière de sa brasserie en mars 2020, juste avant le premier confinement. "Beaucoup de futs nous sont restés sur les bras" explique Simon Girardon, "on a refait plus de bouteilles, ensuite, ça a rouvert, on n'avait plus de futs. Ça a refermé et on n'a fait à la fin que des bouteilles". Il faut désormais pour la brasserie de se remettre à la production de futs de 30 litres pour les professionnels de la restauration et aussi pour les premières commandes pour les mariages prévus dans les prochaines semaines. La production est lancée à plein régime "même si on ne sait pas trop comment les bars vont reprendre" souligne le brasseur.

Pour ce premier jour des réouverture des terrasses, la météo ne devrait pas être de la partie en Normandie, "j'ai l'impression qu'on va avoir un petit temps anglais" sourit Simon Girardon, qui conseille "une petite bière anglaise sympa, une petite Porter, une bière noire super cool pour un temps mitigé ou une grosse A.P.E bien houblonnée".

La sensation de la première pinte vide et trinquer, ça va être cool - Simon Girardon

Une bière à consommer avec modération bien sûr. La brasserie Spore rouvrira sa terrasse jeudi 20 mai à 17h00 et elle est couverte.