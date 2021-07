À La Calmette, un retraité met des panneaux pour faire respecter la limitation de vitesse

C’est une longue ligne droite, bordée de balises rouges. À La Calmette, la rue de la République est étroite, sans trottoirs. C'est une zone de rencontre, limitée à 20km/h. Une limitation qui n'est pas toujours bien respectée.

Devant son atelier, Guy Oleron, retraité de 69 ans, en a marre. Il y a quelques semaines, une voiture le touchait à l’épaule. Depuis, presque chaque jour il dispose des panneaux en bois qu'il a fabriqué dans son atelier. "Vous voyez, lui il roule à 45km/h, explique t-il, et c'est comme ça tous les jours. Je mets des petits panneaux comme ça. Il y a écrit "Coucou maman papa", de l'autre coté c'est "Attention au ballon". J'essaie de trouver toutes les solutions pour faire baisser la vitesse."

De passage, une touriste argentine s’arrête. "Pour le piéton que je suis, banal, c'est très mal fait. Effectivement on ne sait pas où se mettre, on se sent de trop." dit-elle. Et même les habitués doivent faire attention. Comme le facteur, Patrice. "Nous on se dit à chaque fois qu'on fait la rue de La République, on jette toujours un coup d'œil parce que justement il y a beaucoup de surprises avec les voitures ou les bus. Cela m'est déjà arrivé de posé du courrier et de voir quelqu'un passer à fond parce qu'il y avait personne"

Mais ces petits panneaux sont loin de plaire à tout le monde. "Il y en a qui me sifflent, qui m'insultent, qui m'engeulent. Qu'il fasse un trottoir, dit Guy Oléron, ou qu'ils fassent des protections pour que tout le monde soit en sécurité." Et en face de l’atelier, sur une fenêtre, sa pétition a recueillie une quinzaine de signatures.