A la cathédrale d'Orléans, touristes et fidèles bouleversés après l'incendie de Notre Dame de Paris

Orléans, France

Quand sonnent les cloches de la cathédrale, chez les fidèles assis sur les bancs de Sainte Croix, les cœurs sont lourds. Comme un besoin, ils sont nombreux, riverains, touristes ou fidèles, à s'asseoir quelques minutes, où à visiter l'importante bâtisse. Une femme tombe en larmes à la seule évocation de cet incendie, qui a détruit la toiture et la flèche de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Les images ont tourné en boucle sur toutes les chaines de télévision, tout le monde les a vues. Du haut de ces cinq ans, Milo résume. "Le toit, il s'est cassé." Si le petit garçon s'arrête sur le parvis, c'est que son grand père a tenu à lui présenter la cathédrale. "C'est dramatique, témoigne Alain. C'est pour cela que je suis là, pour montrer à mon petit fils cette cathédrale, qui a une grande ressemblance avec celle de Notre-Dame de Paris."

On s'était dit, à propos de Notre-Dame, qu'on aurait tout le temps de leur montrer."

Venir en famille, profiter tant qu'il est encore temps. Dominique est venu avec femme et enfants. Ce catholique, originaire de Vannes et de passage à Orléans, avait besoin de pousser la porte en ce lendemain du drame. "Leur montrer ce que c'est qu'une cathédrale. C'est vrai que l'on s'était dit, à propos de Notre-Dame, qu'on aurait tout le temps de leur montrer." Dominique a bien du mal à cacher son émotion. "Cela me touche, comme chrétien. Ma foi n'est pas touchée, mais mon âme de chrétien, de français."

Les Orléanais s'identifient au drame de Notre-Dame

La famille va donc se recueillir, suivie par ce couple de Néerlandais. Juliette et son mari ne sont pourtant pas catholiques, ni même croyants. Ils viennent cependant allumer une petite bougie. "Nous voulons visiter la cathédrale d'Orléans, avant que l'histoire ne se répète", explique cette femme. Une crainte partagée par d'autres fidèles, Véronique notamment, qui avait besoin d"être au plus près de ce qui s'est passé, c'est important. La cathédrale Sainte Croix est aussi un chef d'oeuvre, et on ne voudrait pas voir la même chose."

Ce mardi soir, le recteur de la cathédrale d'Orléans se livre. "Le temps du choc est passé, le temps de l'émotion est toujours là," pour Christophe Chatillon. Nos cathédrales doivent vivre. Il ne faut pas être dans la peur de ce qui pourrait arriver. Il faut continuer à être vigilent, à être attentifs, notamment aux moments des travaux." Une vigilance qui devrait être accrue lors des futurs travaux sur la flèche de Sainte Croix, comme c'était le cas à Notre-Dame de Paris avant l'incendie, où 850 ans d'Histoire sont partis en fumée.