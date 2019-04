A la cathédrale Saint-André à Bordeaux, les équipes anticipent les incendies

Par Nina Valette, France Bleu Gironde

Dans toute les églises et cathédrales de France, l’incendie est la bête noire. Les édifices sont souvent immenses et difficile d’accès. Mais comme le risque zéro n’existe pas, les pompiers et les équipes de la Direction Régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine anticipent.