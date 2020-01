A la Chapelle-En-Juger, dans le centre-Manche, l'unique commerce de la commune vient de rouvrir

La mobilisation de la mairie et des habitants a payé : la boulangerie, fermée depuis deux ans, a rouvert ses portes ce lundi 20 janvier 2020 dans le village de la Chapelle-En-Juger, sur la commune de Théreval - 1800 habitants - dans le Saint-Lois.

Thèreval, France

Voilà deux ans qu'elle était fermée, deux ans que les habitants devaient faire quelques kilomètres en voiture pour acheter leur pain : la boulangerie, le seul commerce de proximité de la Chapelle-En-Juger, petit village juste à coté de Saint-Lô, vient de rouvrir. Une nouvelle accueillie par de grands sourires dans le village.

La mairie a racheté les murs et investi 35.000 euros dans du matériel. La mobilisation des habitants a également porté ses fruits. L'un d'eux a posté cet été un appel sur Facebook, "SOS Village sans boulanger", qui a mobilisé près de 70 personnes lors d'une action en septembre dernier. Cet appel, relayé sur les réseaux sociaux, a été très médiatisé avec des reportages télé sur des chaînes nationales et même un article dans le New York Times.

Jonathan Pain, boulanger pâtissier qui vivait à Tessy-Bocage, à 30 kilomètres de là, et sa compagne ont entendu parler de cette mobilisation et ont décidé de relancer le commerce de la Chapelle-En-Juger : "Nous voulions tenir une boulangerie dans un petit village. L'aide de la municipalité nous a permis de le faire sans de grosses contraintes financières. C'est bénéfique pour tout le monde et ça redonne un peu de vie dans le bourg".

La boulangerie fera bientôt épicerie et relais colis. Elle sera ouverte tous les jours sauf le mercredi.