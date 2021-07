A La Ciotat, six CRS assurent la sécurité des vacanciers dans l'eau et sur la plage

L'été sur les plages de Marseille et des Bouches-du-Rhône ne rime pas toujours avec sécurité et tranquillité. Risque de noyade, vols, consommation d'alcool et de stupéfiants, les dangers sont nombreux. A La Ciotat, six nageurs sauveteurs CRS veillent sur vous, dans l'eau et sur la plage.