A la Citadelle de Lille, les joggers courent sans masques malgré l'obligation

Très prisée par les sportifs, la Citadelle est le lieu idéal pour un footing au grand air. Mais si la zone fait partie de celles où le port du masque est désormais obligatoire, presque aucun coureur n’applique les consignes.

Et lorsqu’on les interrompt dans leurs courses pour leur demander pourquoi, ils assument. « Courir avec un masque, c’est la syncope assurée », affirme Manon, jeune étudiante. « Malheureusement on ne le respecte pas, on ne peut pas courir avec un masque, c’est impossible, renchérit Amélie. Si c’est pour ça, il faut peut-être interdire le sport ! »

« Il faut pouvoir respirer convenablement »

Pourtant, en refusant le port du masque au sein de la Citadelle, les joggers sont bien conscients qu’ils s’exposent à 135 euros d’amende.

Une menace loin d’effrayer Stan, coureur régulier, pour qui le port du masque représente même un danger pour la santé. « Ce n’est pas bon du tout, c’est très mauvais pour le cœur, s’insurge-t-il. On respire son propre gaz carbonique. Faut que ça ventile, surtout quand il fait chaud comme ça. Ce n’est pas que je ne veux pas, mais c’est complètement débile. Il faut pouvoir respirer convenablement », souligne le trentenaire.