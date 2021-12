A la clinique de la main d’Avignon on attend les apprentis écaillers de Noël de pied ferme

Loin de moi l'idée de vous angoisser avant ces moments de fête qui peuvent être gastronomiques, mais un écailler même amateur en valant deux mieux vaut suivre les conseils du docteur Adil Trabelsi.Il est chirurgien à la clinique Fontvert et vice-président de la fédération des services d'urgence de la main. C'est dire s'il maîtrise son sujet !

"Qui dit huitre, dit ouverture d'huitre »

Avant de vous attaquer à l’ouverture de votre bourriche méditez ces quatre conseils : pour ne pas se blesser le mieux est encore de confier l’ouverture à l'écailler, ensuite il faut bien protéger la main qui tient l'huitre par le dessous et utiliser un couteau à huitre. Enfin il est recommandé ouvrir les huitres avant d'avoir ouvert le champagne.

Les fêtes sont une période stressante

Si de nombreux accidents domestiques se passent en ce moment c’est que les fêtes sont une période qui rompt avec les habitudes et peut se montrer déstabilisante. On est « à côté de ses pompes » et le geste maladroit arrive toujours au mauvais moment. C’était aussi le cas pendant le confinement. Et d’ailleurs lorsqu'ils ont fait l'épidémiologie du confinement les chirurgiens spécialistes des services d'urgence de la main ont constaté dans les 66 SOS Main que compte la France une hausse sensible des morsures de chat. Les matous enfermés 24h/24 avec leurs maîtres étaient devenus irascibles ... et ont mordu trois fois plus qu'en temps normal ! A méditer pour la suite des événements.