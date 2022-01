A la communauté Emmaüs de Cherbourg-en-Cotentin, "l'abbé Pierre ? C'est notre ADN"

Le 22 janvier 2007, l'abbé Pierre s'éteignait à 95 ans et partait pour ce qu'il avait coutume d'appeler "ses grandes vacances". Une figure de la lutte contre la misère qui repose en Normandie, dans le cimetière d'Esteville, près de Rouen. A la communauté Emmaüs de Cherbourg-en-Cotentin, il est toujours bien présent. Des photos, des portraits de "Pierrot la soutane", comme il était surnommé. "C'est notre ADN. On ne l'oublie pas. On a un client qui nous a fait un buste qu'on a mis à l'accueil. Une client a réalisé un tableau", explique Muriel Hamard, co-présidente de la communauté.

L'abbé Pierre représentait les valeurs humaines tout simplement : le coeur, la bonne épaule, et surtout une écoute - Jean-Luc, compagnon d'Emmaüs à Cherbourg-en-Cotentin

Au dépôt d'Equeurdreville vivent 31 compagnons et compagnes. Parmi eux, Jean-Luc, 67 ans. "Ce que l'abbé Pierre représente pour moi ? La générosité". L'homme lâche une larme. Quand il parle du fondateur d'Emmaüs, on sent l'émotion dans ses mots. "Quand je pense à lui, ça me remue. Je l'ai rencontré en 1987, dans le Gard. Il y avait un hiver terrible... On avait eu -17°C. Cette rencontre, ça m'a marqué. C'était quelqu'un de fluet, mais quand il arrivait, il y avait le silence. Il était charismatique", explique Jean-Luc, qui ajoute : "Il faudrait plus d'hommes comme lui". Il s'est rendu il y a quelques temps au centre de mémoire d'Esteville.

Une raison de vivre

Marie-France elle aussi à rencontré l'abbé Pierre, à plusieurs reprises, notamment en 1965 lors d'un camp de jeunes sur le quai de l'Entrepôt à Cherbourg, ou en 1989 lors de l'inauguration de la communauté d'Equeurdreville. "Il véhicule des valeurs. C'est l'homme en premier. On ne regarde pas à côté. Reconnaître chaque personne en tant qu'humain. Et puis il n'avait pas peur quand il était face à un politique par exemple", ajoute la bénévole cherbourgeoise. Dans la communauté, on retrouve toutes les nationalités, les confessions, les âges... Une famille de substitution en quelque sorte.

Des compagnons dont les missions sont avant tout de récupérer du matériel et de recycler. "J'aide si on a besoin de moi, simplement", confie Jean-Luc, arrivé il y a deux ans après un gros soucis de santé. Il multiplie les casquettes : chauffeur, réparateur électronique, standardiste... "La vie de compagnon, c'est la routine, mais c'est surtout l'inattendu. Je me sens toujours comme un jeune, faut que je fonce", sourit le sympathique "retraité actif".

Un héritage de l'abbé Pierre pas toujours simple à faire vivre dans la société actuelle. _"_Trop souvent l'économique l'emporte sur l'humain, malheureusement. Perpétuer les valeurs de l'abbé Pierre, c'est notre vigilance, notre raison de vivre, notre combat de chaque instant. Si on perd le côté humain, on perd notre âme et on n'a plus de raison d'exister", explique Muriel Hamard. En 2021, cinq compagnons ont retrouvé du travail grâce aux missions de la communauté.

Des compagnons d'Emmaüs de Cherbourg-en-Cotentin doivent se rendre à Esteville, en Seine-Maritime, où est enterré l'abbé Pierre et où se situe un centre de mémoire. Par ailleurs, un petit autel doit être aménagé aujourd'hui dans la salle de ventes d'Equeurdreville.