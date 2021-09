À La Courneuve, 150 jeunes découvrent les métiers de la diplomatie française

Durant toute la semaine, le ministère des Affaires étrangères organise son "académie diplomatique", un stage destiné à 150 lycéens et étudiants boursiers. Objectif : leur faire découvrir les métiers du Quai d'Orsay et recruter à long terme des profils plus diversifiés.

Depuis lundi, 150 jeunes participent à "l'Académie diplomatique" du Quai d'Orsay, organisée à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Ils peuvent découvrir les différents métiers du ministère des Affaires étrangères et le fonctionnement de la diplomatie française.

150 jeunes boursiers en stage

Les cinq jours de stage se déroulent au sein du bâtiment des Archives diplomatiques du ministère en présence de ces jeunes lycéens et étudiants, tous boursiers, retenus parmi 700 candidats, en raison de leurs excellents résultats scolaires. Beaucoup viennent d'Ile-de-France, mais pas seulement, des jeunes venus d'autres régions sont également présents. Certains suivent les conférences et ateliers en visio-conférence.

Visite du ministère à Paris, des archives à La Courneuve, rencontre avec des diplomates ou encore jeux de rôles pour se mettre dans la peau d'un négociateur de l'ONU... Tout est mis en oeuvre pour rendre le programme le plus intéressant possible pour ces jeunes, intéressés déjà pour la plupart par le monde diplomatique, mais pour qui ce monde paraît aussi parfois inaccessible ou réservé à une certaine élite parisienne. Le ministère reconnaît de son côté vouloir susciter des vocations et diversifier d'avantage les profils de ces recrues, les féminiser aussi notamment.

Devenir diplomate ? "Difficile mais pas impossible"

Pour Mohamed Bouabdallah, tout le monde à sa place au Quai d'Orsay. En poste depuis 2013, il a commencé à la direction des Nations-Unies où il a travaillé sur la crise au Mali et le nucléaire iranien, avant d'être conseiller culturel en Egypte, puis de devenir sous-directeur des affaires politiques à la direction des Nations-Unies. Pour en arriver là, "c'est difficile, mais ce n'est pas impossible", explique le diplomate qui invite les jeunes à ne plus s'auto-censurer.

"Moi je viens de banlieue, mes parents étaient des immigrés algériens, je n'avais pas les codes, je ne pensais pas que c'était possible. Et puis, mon parcours a fait que je me suis retrouvé à passer les concours pour entrer au Quai d'Orsay", raconte-t-il. "Peut-être que s'il y avait eu une académie diplomatique comme ça à mon époque, ça m'aurait facilité la tâche".

À La Courneuve, le Quai d'Orsay recherche les diplomates de demain - visite des archives diplomatiques © Radio France - Hajera Mohammad

Leila, 16 ans, lycéenne à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), est ravie de cette expérience et de son début de stage. "Au début je me disais que c'était inaccessible, que le Quai d'Orsay tu n'y iras jamais, que tu ne verrai jamais de diplomates. Et là en fait, je découvre une profession noble, au service de la France et c'est beau !"