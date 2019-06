A la CPAM de Poitiers, un service d'"Accès à la santé" pour les assurés qui ne se soignent plus

Dans la Vienne, plus de 20% des assurés renoncent aux soins. Les causes sont multiples : restes à charges trop élevés, problème de transports, délais trop longs ou méconnaissance de leurs droits... La CPAM a mis en place depuis un an un service pour les aider.